Gürer: Yabancı uyruklu çalışan sayısı 2 yılda 2 kat artmış

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gıda üretim yerleri ile restoranlarda artış gösteren yabancı uyruklu çalışanları soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Önergeyi yanıtlayan Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıl 145 bin 232 yabancıya çalışma izni verildiğini bildirdi. Bakan Selçuk, en çok çalışma izni verilen yabancı ülkelerin sırasıyla Suriye, Türkmenistan, Gürcistan, Özbekistan ve İran olduğunu belirtti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR

Gürer, restoran ve gıda üretim yerlerinde kayıt dışı çalıştırılan yabancı uyruklularla ilgili soruna dikkat çekmek amacıyla verdiği yazılı soru önergesinde şu soruları yöneltti:

“2017, 2018 ve 2019 yıllarında geçici olarak çalışma izni alan kişi sayısı ne kadardır?

Ülkemizde çalışma izni alarak çalışan kişiler göz önünde bulundurulduğunda ilk 5 sırayı alan hangi ülke vatandaşlarıdır?

Yemek üretim ve dağıtımı ile restoran gibi umuma açık ya da gıda ile ilgili yerlerde akciğer filmi ve portör muayenesi yaptırılmakta mıdır?

Denetimlerde portör ve akciğer filmi çektirmemiş çalışanlar saptanmış mıdır?”

YABANCI UYRUKLU ÇALIŞANLARIN SAYISI İKİ YILDA 2 KAT ARTTI

Gürer'in önergesine yanıt veren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2017 yılında 87 bin 182, 2018 yılında 115 bin 837 ve 2019 yılında 145 bin 232 yabancıya çalışma izni verildiğini açıkladı.

Bakan Selçuk, 01.06.2020 tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden çalışma izinleri esas alınarak en fazla çalışma izni verilen ülke vatandaşlarının sırasıyla; Suriye, Türkmenistan, Gürcistan, Özbekistan ve İran olduğunu belirtti.

3 AYLIK MUANYENE UYGULAMASI KALDIRILDI

Bakan Selçuk, 2011 yılına kadar yürürlükte olan “Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren veyahut taharet ve nezafete müteallik sanatlar ifa edenler her üç ayda bir kendilerini muayene ettirerek bir sıhhî rapor almaya mecburdurlar” şeklindeki kanun maddesinin bu tarihten sonra “Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar” şeklinde değiştirildiğini de açıkladı.

İŞ YERİ HEKİMLERİNİN GÖZETİMİ

20.07.2013 tarihli 28713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında işyeri hekimleri tarafından çalışanların sağlık gözetiminin yapılması ve hijyen eğitimlerinin verilmesi gerektiğini de belirten Bakan Selçuk, sağlık gözetimi kapsamında işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarının “İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu” örneğine uygun olarak düzenlenmesi ve bu formda çalışanların solunum sistemi muayenesi ve radyolojik analizler gibi sonuç ve bulguları da yer alması gerektiğini ifade etti.

ÇALIŞANA HİJYEN EĞİTİMİ

Bakan Selçuk, “Bu çerçevede; gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği teftişlerinde sağlık raporlarının söz konusu Yönetmeliğe uygun bir şekilde düzenlenip düzenlenmediği ve çalışanlara hijyen eğitimlerinin verilip verilmediği hususları da denetlenmektedir” dedi.

GÜRER: YABANCI UYRUKLU ÇALIŞAN SAYISI ARTIYOR

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise büyük kentler başta olmak üzere gıda ve yemek üretim tesisleri ile lokanta ve restoranlarda çok sayıda yabancı uyruklu çalışan ile karşılaşıldığına dikkat çekti.

Gürer, bu çalışanların sağlık kuruluşlarında düzenli portör muayenesi olması ve akciğer filmi çekilmesi uygulamasından vazgeçilmiş olmasının yanlış olduğunu ve bunu sürekli gündeme getirdiğini belirtti.

Sürekli olarak hastane kontrolünün gıda işinde çalışanlar için zorunlu tutulmasını isteyen Ömer Fethi Gürer, “Çalışanın özellikli kontrolleri mutlaka sağlık kuruluşlarında yapılması uygulamasına geri dönülmelidir. Toplum sağlığı ile doğrudan ilgili bu durum pandemi dikkate alınıp yeniden düzenlenmelidir. Bir fırında, pastanede, restaurantta çalışan kişi sağlığı buradan doğrudan iletişim içinde olan tüm tüketicilerin sağlığı ile ilintilidir. Yabancı uyruklular düşük ücretle ve çoğunluğu sağlıklı olmayan koşullarda yaşamaktadır ki onların çalıştıkları iş yerlerinde sağlık durumları daha dikkatle takip edilmelidir” dedi.

“Çalışanın sağlık kontrolünü devlet kuruluşları yapmalıdır” diyen Gürer, “Çalışanın sağlık kontrolü işyeri inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemlidir, salgın süreci de dikkate alınarak bu konuda yeni düzenleme sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN SAYISI DA AZ DEĞİL

Bu çalışanların bazılarının geçici çalışma izni olsa da kayıt dışı ve yabancı uyruklu çalışanların olduğunun da ifade edildiğine vurgu yapan Gürer, “Sayın Bakan'ın soru önergemize verdiği yanıta göre 2017 yılından itibaren yabancı uyruklu çalışanların sayısında ciddi bir artış gözlenmektedir. 2017 yılında 87 bin olan yabancı uyruklu çalışan sayısı 2019 yılında 145 bine yükselmiştir. İki yıl içinde neredeyse 2 katına çıkan yabancı uyruklu çalışanların sayısındaki artış dikkate değerdir” dedi.