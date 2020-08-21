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Hangi ülkenin ne kadarlık doğalgaz rezervi var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ile Türkiye en fazla rezerve sahip ilk 35 ülke listesine 32'inci sıradan giriyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) rakamlarına göre dünyada en fazla doğalgaza sahip ülke Rusya onu İran ve Katar izliyor.

Sozcu.com.tr
17:20 -
Haberler Ekonomi
Hangi ülkenin ne kadarlık doğalgaz rezervi var?

Türkiye Zonguldak, Ereğli açıklarında tarihinin en büyük doğlagaz rezervini buldu. 320 milyar metreküplük rezervin ekonomik değeri hesaplanmaya çalışılırken Rusya’dan aldığımız gazın yaklaşık spot fiyatı düşünüldüğünde rezervin ekonomik büyüklüğünün 60 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar gazın çıkarılma koşulları, ekipman kiralama veya satın alma gibi unsurlara dikkat çekerken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) rakamlarına göre Türkiye bugünkü rezerv de dahil edildiğinde dünyada en fazla doğalgaz rezervine sahip 32. ülke oldu.

(*)Türkiye’nin rezervinin diğer ülkeler ile 2019 yılı rakamlarına göre sıralaması.

Türkiye’nin boru hatlarına karşılık çok uzun kontratlar yaparak yüksek maliyetli doğalgaz satın aldığı Rusya dünyada en fazla doğalgaza sahip ülke. Rusya’yı İran ve Katar izliyor.

Türkiye bugünkü keşfini açıklamasıyla birlikte dünyada en fazla doğalgaza sahip 35 ülke arasına girmiş oldu.

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Son güncelleme: 17:38 21.08.2020
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