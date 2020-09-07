Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Havalimanı yaparken doğayı yok ediyorlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımına 3 yıl önce başlanan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında deniz dolgusu çalışmaları devam ederken, dolgu malzemesinin çıkarıldığı Çifteköprü Vadisi’nin yok edildiği ileri sürüldü.

İsmail AKDUMAN
06:00 -
Haberler Ekonomi
Havalimanı yaparken doğayı yok ediyorlar

Vadide vahşi yöntemler kullanılarak malzeme çıkarılan yere bir taş ocağının açılınca Dikyamaç köyü risk altına girdi. Köylüler ve Dikyamaç Derneği konuyu yargıya taşıyarak taş ocağının kaldırılmasını istedi.

KÖYLÜLER DAVA AÇTI

Arvahi Doğa Koruma Platformu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Artvin İl Çevre Müdürlüğü tarafından II.Grup Bazalt Ocağı ile ilgili olarak ‘ER:3380124 numaralı sahada Bazalt Ocağı Kapasite Artışı' projesi hakkında verilen ‘ÇED Gerekli Değildir' kararının öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve neticede iptaline karar verilmesi talebiyle Dikyamaç köylüleri ve Dikyamaç Derneği tarafından açılan dava halen devam ediyor” denildi.

Rize-Artvin Havalimanı dolgusu için Çifteköprü Vadisi'nin yok edildiği ileri sürüldü.

Platform, açılan davaya rağmen taş ocağında üretime başlandığını ve proje tanıtım dosyasındaki taahhütlere tamamen aykırı bir şekilde vahşi üretim teknikleri ile sürdürüldüğünü iddia etti. Öte yandan, konuyla ilgili olarak Rize İdare Mahkemesi tarafından 7 kişiden oluşan bilirkişi görevlendirildiğini ve bölgede inceleme yapacakları belirtildi.

Son güncelleme: 02:21 07.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more