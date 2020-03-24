Havayolu şirketleri yere indi

Türkiye'deki havayolu şirketleri de bu zorluğu en üst noktada hissediyor. Virüs krizi öncesi 127 ülkede 319 şehre uçan Türk Hava Yolları (THY), Rusya, ABD, Etiyopya ve Hong Kong dışında tüm dış hatları durdurdu.

İç hatlarda ise frekans sayısı azaltıldı. 361 uçağı bulunan THY ciddi sayıda uçağı yere indirdi. Tahliye ve kargoya kaydırılan uçaklar nedeniyle net rakam verilmiyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada “Personel çıkarma kesinlikle yok” denildi. Türkiye'nin en büyük özel havayolu şirketi Pegasus da, 43 ülkede 77 noktaya yaptıkları tüm dış hat uçuşlarını durdurdu.

Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, bakımda olanlar hariç sahip oldukları 82 uçağın 56'sını Sabiha Gökçen'e indirdiklerini belirterek sadece iç hat yapacaklarını duyurdu.

Pegasus, uçakları bakımlı tutmak için daha az sayıda uçakla yapabileceği iç hat seferlerini 26 uçakla düşük yoğunluklu, rahat bir programla sürdürecek. Bu sayede hem uçaklarını bakımlı tutmuş, hem olabildiğince maliyetleri düşürmüş olacak.

Lufthansa ve Türk Hava Yolları'nın ortak girişimi SunExspress de 22 Mart Pazar akşamı gerçekleştirdiği İsviçre'deki Basel ve Zürih uçuşlarıyla dış hatlardaki tüm uçuşlarını kapattı.

Şirket, mevcut şartlar altında 17 Nisan'a kadar Türkiye'den ve Türkiye'ye olan yurtdışı uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

Türkiye'nin charter şirketleri Tailwind, Corendon ve Freebird de, tüm uçuşlarını durdurdu.

KRİZ AĞIRLAŞIYOR

Havacılık endüstrisini saran kriz derinleşiyor. En büyük uzun menzilli uçuş yapan havayolu şirketi Emirates, 25 Mart'ta uçuşlarını 2 hafta durduracak. Singapore Airlines ise kapasitesini yüzde 96 azaltacağını duyurdu.

Moody's'e göre, büyük şirketler temmuza kadar idare edebilir ancak küçükler destek almazsa batabilir.