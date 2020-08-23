Hayvan ithalatına 6.8 ete 1.4 milyar dolar gitti

Buna göre, son 16 yılda toplam 1.4 milyar dolarlık et ithal ettik. Sadece geçen yıl 689 bin büyükbaş hayvan ithalatına 672 milyon dolar ödeme yapıldı. 2003-2019 döneminde 5 milyon büyükbaş hayvan ithalatına yapılan ödeme ise 6.8 milyar doları buldu.

BÜYÜKBAŞ URUGUAY'DAN

Rapora göre, en çok Uruguay'dan büyükbaş hayvan ithal ettik. İthal ettiğimiz koyunların yüzde 52'si ise Macaristan'dan oldu. 2019 yılında 689 bin büyükbaş hayvan ithalatına 672 milyon dolar ödeme yapıldı. 2019 yılında ithal edilen büyükbaş hayvanların yüzde 37'si Uruguay, yüzde 27'si Brezilya ve yüzde 11'i Çekya'dan yapıldı.

2019 yılında 82 bin baş koyun hayvan ithalatına 14 milyon dolar ödeme yapıldı. 2019 yılında ithal edilen koyunların yüzde 52'si Macaristan, yüzde 24'ü Ukrayna yüzde 21'i Bulgaristan'dan yapıldı. 2003-2019 döneminde 3 milyon baş koyun ithalatına 349 milyon dolar ödendi. 2009-2019 döneminde 7 bin baş keçi ithalatına ise 4 milyon dolar ödeme yapıldı.