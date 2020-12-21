Hazine, Ankaraya’ya 385 milyon borç taktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) kamu kurumları için yaptığı işlerle sözleşmelerden doğan alacaklarını tahsil edemediği ortaya çıktı. ABB'nin 2019 hesaplarını inceleyen Sayıştay'ın raporuna göre Hazine, Eryaman Stadı nedeniyle oluşan 385 milyon 352 bin lira borcu, belediye hesabına göndermedi.

Rapora göre ABB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talebi üzerine şehir hastanesinin yolunu yaptı, Maliye ve MİT'e spor tesislerini, Cumhurbaşkanlığı'na Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerini devretti. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çok sayıda gayrimenkulü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da Eryaman Stadı'nı arsasıyla birlikte devretti. Bu işlerle Ankara Belediyesi 600 milyon 727 milyon lira değerinde bir yükümlülüğü yerine getirdi. Ancak Hazine'den belediyenin hesabına sadece 215 milyon 375 bin lira aktarıldı. Sayıştay, buna karşılık 385 milyon 352 bin liralık alacağın tahsil edilemediğini belirledi.

BORÇ YAVAŞ'A KALDI

Raporda, belediyenin Ankara Kalkınma Ajansı'na aktarması gereken payı da eksik aktardığı tespitini yaptı. Belediyenin 2017 yılı bütçesinde oluşan ajans payının 2019 yılında aktarılması gerektiğini belirten Sayıştay, ABB'nin 2017'de oluşan 6 milyar 5 milyon 553 bin liralık net tahsilatından kalkınma ajansına, 2019'da 29 milyon 679 bin lirayı aktarması gerektiğini, ancak aktarılan tutarın 1 milyon 269 bin lirada kaldığını belirledi. Sayıştay, geri kalan 28 milyon 409 bin liralık payın da kalkınma ajansına aktarılmasını istedi.

Ücretsiz kartlar amaç dışı kullanıldı

Sayıştay, Ankara Belediyesi'nde çalışan memurların ücretsiz ulaşımı için kendilerine verilen toplu taşıma kartlarını yüzde 80 oranında başkalarına kullandırttıklarını ortaya çıkardı. Memurların toplu taşıma kartına her ay 90 binişlik ücretsiz hak yüklendiği belirtilen raporda “Biniş haklarından yalnızca 189 bin 16 lira değerindeki hakkın doğrudan kart sahibi tarafından kullanıldığı, geri kalan 983 bin 792 lira değerindeki hakkın ise amaca aykırı olarak, başka kişilere kullandırıldığı tespit edilmiştir” denildi.