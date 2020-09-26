Her 4 kişiden 1’i devlette çalışıyor

Kamu kurumlarında çalışan personel sayısı 68 bin 345 kişi daha artarak 4 milyon 767 bin 345'e ulaştı. Yıl sonunda bu sayının 5 milyona ulaşması bekleniyor. Kamu istihdamının toplam istihdam içindeki payı da yüzde 23'e çıktı. Böylelikle her dört kişiden biri kamuda istihdam edilmeye başlandı. Bunların 2 milyon 944 bini memur, 1 milyon 161 bini işçi, 496 bini de sözleşmeli personel statüsünde çalışıyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Önceki yıllarda yüzde 15'in altında olan toplam çalışanlar içindeki kamu istihdamı payı, 2018 sonundan itibaren hızla artışa geçti. Önceki yıllarda 15 milyona kadar yükselen özel sektör istihdamı ise 12 milyon 671 bin kişiye düştü” dedi. Toprak şunları söyledi:

HANTAL YAPIYA DEVAM

“Devleti hantal yapıdan kurtarmayı vaateden AK Parti iktidarı, kamuda personel alımlarına hız veriyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne (CHS) geçişle birlikte 2018 yılından itibaren kamu kurumlarında partizan kadrolaşmaya hız verildiği gözleniyor. Bu yılın ilk çeyreğinde kamu istihdamı yüzde 4 artarak 4 milyon 699 bin kişiye, haziran sonu itibarıyla ise 68 bin 345 kişi daha artarak 4 milyon 767 bin 345 kişiye ulaştı. Bu verilerin ışığında 2020 sonunda kamu personeli sayısı 5 milyona çıkacak. 5 milyona yaklaşan kamu istihdamının toplam istihdam içindeki payı yüzde 23'ü aştı. Kayıtlı istihdamın dörtte biri yani her dört kişiden biri kamuda istihdam ediliyor. İstihdam edilenlerin 2 milyon 944 bini memur, 1 milyon 161 bini işçi, 496 bini de sözleşmeli personel statüsünde çalışıyor.”

ÖZEL SEKTÖR GERİLİYOR

Sadece 2018 yılında kamudaki yeni istihdamın 749 bin kişi birden arttığını vurgulayan Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü: Önceki yıllarda 15 milyona kadar yükselen özel sektör istihdamı, 2020 Haziran ayı itibarıyla 12 milyon 671 bin kişiye düştü. Bu aynı zamanda özel sektör istihdamının 2015 yılının da altına düşmesi, beş yıl geriye gitmesi anlamına geliyor. Her ne kadar salgın nedeniyle kapanan işyerleri, faaliyetleri durdurulan işletmelerin özel sektör istihdamındaki gerilemede etkili olduğu söylense de son üç yıldan bu yana ekonomik büyüme açısından performans sergileyemeyen Türkiye ekonomisinin yeni yatırım ve yeni istihdam yaratmakta da gerilediğini görmekteyiz.”

PARTİZAN KADROLAŞMA İLE GENÇLERİN UMUTLARI TÜKENİYOR

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, verilen tüm istihdam teşviklerine, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan milyarlarca liralık desteğe rağmen özel sektörün istihdamının artmadığını vurguladı. Toprak şöyle devam etti: “Bu tablo devam ettiği takdirde uzun yıllar ülkemizin işsizlik, özellikle genç işsizlik sorununun çözülemeyeceği, istihdamın yükünün ağırlıkla kamu kesiminin üzerine bineceği görülüyor. Seçim dönemlerinde 6 ay süreli geçici istihdamlarla, milyonlarca işsizin umutlarını istismar eden iktidar, siyasi referanslı, partizan kadrolaşma ile işsiz gençlerimiz arasında da ayrımcılık yapıyor, milyonlarca gencin gelecek umutlarını, iş bulma ümitlerini tüketiyor. İktidara geldiğinde israfı sonlandırmayı vaat eden AK Parti, 18 yılın sonunda devleti her alanda büyütüp, hantallaştırdı.”