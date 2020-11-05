Hesaplardaki dolar miktarı rekor kırdı

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 30 Ekim ile biten haftada da artış trendini sürdürerek 221 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükseldi.

TCMB verilerine göre 30 Ekim ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 137.9 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi.

Kurumların yabancı para cinsinden mevduat ve fonları ise 83.1 milyar dolarla tarihi zirvesine yakın bulunuyor.

TCMB verilerine göre 2019 sonunda 193 milyar dolar tutarındaki lokal yabancı para mevduatı yılın ilk 10 ayında 27.4 milyar dolar artmış oldu.

ULUSLARARASI REZERVLER AZALDI

TCMB’nin net uluslararası rezervleri 30 Ekim’de bir önceki haftaya göre 2.29 milyar dolar azalarak 18.93 milyar dolara geriledi.

TCMB’nin net uluslararası rezervleri bundan önceki hafta 2.79 milyar dolar artışla 21.22 milyar dolar olmuştu.

(REUTERS)

