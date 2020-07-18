Hızlı haciz geliyor

Yeni sistemle birlikte alacaklılar, ödeme gücü olan borçlulardan örneğin 3 gün gibi daha kısa süre içinde alacaklarını tahsil edebilecekler. Düzenleme, avukatların icra dairelerine gitmeden haciz işlemini başlatmasına da imkan sağladı.

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen bir önergeyle 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 78'inci maddesinin birinci fıkrasına, “Bu takdirde icra dairesi, tespit edilen mal, hak veya alacağı, elektronik ortamda haczeder” cümlesi eklendi.

Önergenin gerekçesinde, eklenen cümleyle borçlunun mal, hak ve alacağının elektronik ortamda da haczedilebileceğinin açıkça hükme bağlandığı belirtildi.

EVRAĞA GEREK YOK

Hukukçular, elektronik ortamda haciz sisteminin başlatılmasıyla birlikte kesinleşmiş alacakların haciz yoluyla tahsilatı için gereken bir dizi prosedürün ortadan kalkacağını, avukatların icra dairelerine gitmeden, icra memurlarına elden evrak vermeden bilgisayar üzerinden haciz sürecini başlatabileceklerini belirttiler.