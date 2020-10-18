Holdinglere yoksul vergisi

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan yeni istihdam ve af paketiyle milyarlık devasa holdinglere büyük vergi avantajı geliyor. Teklife göre, yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi oranı Cumhurbaşkanı'nın yetkisiyle yüzde 15'e kadar düşürülebilecek. Bu yetkinin kullanılması halinde holding ve şirketler asgari ücretliden dahi daha düşük oranda vergi ödeyecek. Yüzde 15'lik oran halen yılda 22 bin liranın altında kazanç elde eden toplumun en düşük gelirli kesimine uygulanıyor.

ÜCRETLİYLE EŞİTLENECEK

Meclis'e sunulan torba düzenlemeye göre, BIST'te ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 hissesini halka arz eden finans kuruluşları ve bankalar hariç tüm şirketlere 5 dönem boyunca Kurumlar Vergisi 2 puan indirimli uygulanacak.

Kurumlar Vergisi'nin yüzde 15'e indirilmesi halinde şirket ve holdinglerin vergi oranı, geliri en düşük ücretli ve serbest meslek sahiplerinin ödediği vergi oranıyla eşitlenecek. 2020 itibarıyla yıllık geliri 22 bin lira ve daha az olan ücretlilerden yüzde 15 Gelir Vergisi kesiliyor. Gelir arttıkça vergi oranı yüzde 40'a kadar çıkıyor. Gelir Vergisi'nde yüzde 15'ten yüzde 40'a kadar uzanan artan oranlı vergi yüzünden asgari ücretliler eylül ayından itibaren 22 bin lira sınırını geçtikleri için yüzde 15 yerine yüzde 20 vergi ödemek zorunda kalıyorlar. Örneğin, bu yıl asgari ücretlilerin maaşı eylül ayında 25 lira, ekim, kasım ve aralık aylarında 125'er lira düşecek. Aynı şekilde memur ve işçilerin maaşında da düşüşler oluyor. Kurumlar Vergisi ise sabit olduğu için yeni düzenlemeyle birlikte örneğin yüzde 15'e indiğinde şirketler asgari ücretlilerden bile daha düşük oranda vergi ödemeye başlayacak.

GSM AFFI DA PAKETTE

AKP'li milletvekilleri tarafından hazırlanan ve başka bir torba tekliften genel kurul aşamasında çıkarılan GSM şirketlerine 7 milyar liralık ceza affı getiren düzenleme bu sefer de af teklifine eklendi.