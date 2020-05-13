Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

HSBC’den bir günde 200 milyon dolarlık altın zararı

Salgın nedeniyle rafinerilerinin kapanması ve lojistikte yaşanan sorunlar nedeniyle Mart sonunda altın piyasasında yaşanan çalkantının İngiliz banka HSBC'ye faturası büyük oldu. Banka, sadece bir günde 200 milyon dolar kaybetti. Bir ons altın için normalde birkaç dolar olan New York'taki vadeli piyasa ile Londra'daki spot piyasa arasındaki fark, Mart'ın ikinci yarısında 70 dolara kadar yükselerek son 40 yılın zirvesini görmüştü.

Sozcu.com.tr
16:47 -
Haberler Ekonomi
HSBC’den bir günde 200 milyon dolarlık altın zararı

Londra merkezli bankacılık devi HSBC, Mart’ta altın piyasasındaki dalgalanma sırasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti. Mart’ın ikinci yarısında iki altın ticareti merkezi New York ve Londra piyasalarında fiyatların ayrışmasıyla çalkantı yaşanmıştı.

Bloomberg, HSBC ve JPMorgan Chase gibi altın ticaretinde dünyada önde gelen bankalar için tüm yılda 200 milyon dolar kazanmanın umulduğunu belirterek söz konusu bir günlük kaybın sıra dışı büyüklükte olduğuna işaret etti.

NEW YORK İLE LONDRA ARASINDAKİ FİYAT FARKI 70 DOLARA ÇIKMIŞTI

Kaybın büyüklüğü, altın piyasasında Mart sonunda rafinerilerin kapanması ve uçakların yerde kalması nedeniyle fiziksel altının tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle ortaya çıkan çalkantının da büyüklüğünü de gösterdi.

Altında New York’ta vadeli, Londra’da spot piyasa bulunuyor ve bir ons altın için normalde arada birkaç dolarlık fiyat farkı bulunuyor. Ancak Mart sonunda bu fark 70 dolara kadar çıktı. Bu fark, son 40 yılın en yüksek rakamı oldu. New York ile Londra piyasası arasında al sat yapan HSBC gibi bankalar da bu farktan etkilendi.

İLGİLİ HABERAltın fiyatları: Gram altın 382 lira! Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?Altın fiyatları: Gram altın 382 lira! Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?
Altın altın fiyatları banka çeyrek altın Corona Dolar Ekonomi New York söz
Son güncelleme: 17:17 13.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more