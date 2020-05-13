HSBC’den bir günde 200 milyon dolarlık altın zararı

Londra merkezli bankacılık devi HSBC, Mart’ta altın piyasasındaki dalgalanma sırasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti. Mart’ın ikinci yarısında iki altın ticareti merkezi New York ve Londra piyasalarında fiyatların ayrışmasıyla çalkantı yaşanmıştı.

Bloomberg, HSBC ve JPMorgan Chase gibi altın ticaretinde dünyada önde gelen bankalar için tüm yılda 200 milyon dolar kazanmanın umulduğunu belirterek söz konusu bir günlük kaybın sıra dışı büyüklükte olduğuna işaret etti.

NEW YORK İLE LONDRA ARASINDAKİ FİYAT FARKI 70 DOLARA ÇIKMIŞTI

Kaybın büyüklüğü, altın piyasasında Mart sonunda rafinerilerin kapanması ve uçakların yerde kalması nedeniyle fiziksel altının tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle ortaya çıkan çalkantının da büyüklüğünü de gösterdi.

Altında New York’ta vadeli, Londra’da spot piyasa bulunuyor ve bir ons altın için normalde arada birkaç dolarlık fiyat farkı bulunuyor. Ancak Mart sonunda bu fark 70 dolara kadar çıktı. Bu fark, son 40 yılın en yüksek rakamı oldu. New York ile Londra piyasası arasında al sat yapan HSBC gibi bankalar da bu farktan etkilendi.