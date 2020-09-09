Huawei’ye bir darbe de Samsung ve LG’den

ABD'nin yaptırımlarına karşı mücadele vermeye çalışan Huawei'ye bir darbe de Güney Koreli tedarikçilerinden geldi. Chosun Biz'de yer alan habere göre Samsung ve LG, Huawei'nin üst düzey telefonları için panel tedarik etmeye son verecek.

15 EYLÜL'DEN İTİBAREN SATIŞ DURACAK

Bunun nedeni, ABD'nin ağustos ayında aldığı yeni bir kararla Huawei'ye yönelik kısıtlamaları sıkılaştırması. Buna göre ABD teknolojisi kullanılarak üretilen ürünler, özel bir lisans olmadan Çinli teknoloji devine satılamıyor. Samsung ve LG'nin ürettiği ekranların çalışmasını sağlayan çipler de ABD menşeili teknoloji içeriyor. Bu nedenle iki şirket, yasağın başlayacağı 15 Eylül'den itibaren Huawei'ye satış yapmayı durduracak.

Haberde, bu durumun Samsung'u ve LG'yi çok fazla etkilemeyeceği çünkü Huawei'ye yapılan satışların genel üretimin ufak bir parçası olduğu kaydedildi.

HUAWEİ ÇİP ÜRETİMİNE SON VERME KARARI ALMIŞTI

ABD'nin son yasaklama kararının ardından Huawei, işlemci üretimine son verme kararı almıştı. Şirketin tüketici ürünleri müdürü Richard Yu, “15 Eylül'den sonra Kirin işlemcileri üretmeye devam edemeyeceğiz. Son yaptırım kararı sonrası Amerikan teknolojilerini kullanan şirketlerle iş birliği yapmamız engellendi ve bu olmadan işlemci üretmemiz mümkün değil” ifadelerini kullanmıştı.