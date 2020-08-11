IMF Türkiye’den borç istedi mi?

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2012’de olası ek kaynak ihtiyacını karşılamak üzere oluşturduğu mekanizmaya Türkiye’nin 5 milyar dolarlık taahhütte bulunması bir kez daha gündeme geldi. IMF söz konusu taahhüdü kullanmamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı isim vermeden eleştirerek “IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan ‘bu borcu verelim mi?’ dedi. ‘Verelim’ dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor” dedi.

“BUGÜN IBAN VERİP HALKTAN YARDIM İSTEYEN BİR YÖNETİM VAR”

Babacan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye tam 19 yıldan sonra ilk defa, 14 Mayıs 2013 tarihinde, son taksitini ödeyerek IMF’ye olan borcunu sıfırladı.

* Sayın Cumhurbaşkanı'nın tespitine katılıyorum. Ekonomi yönetimini teslim ettiğimde Türkiye, IMF'ye borç verebilecek güçteydi.

* Fakat bugün maalesef IBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim var.

* Ekonomi hepimizin sorunu. Ders vermiyoruz; ülkemiz düze çıksın diye çözüm önerileri sunuyoruz.

YILMAZ: IMF TÜRKİYE’DEN BORÇ İSTEMEDİ

Eski Merkez Bankası (TCMB) ve İyi Parti Ankara Milletvekili Başkanı Durmuş Yılmaz, da sosyal medya üzerinden “IMF Türkiye’den borç istedi” iddiasını yalanladı. 2006-2011 döneminde TCMB Başkanı olarak görev yapan Yılmaz, IMF’nin Türkiye’den borç istemediğini, Türkiye’nin ihtiyati bir fona taahhütte bulunduğunu ve taahhüdün gerçekleşmediğini belirtti.

Şu IMF'ye $5 mia borç verme konusu.

En ağır kelimeyi kullanmak için çok zorladım, bulabildiğim kelime YALAN. Konu çok teknik. Kısacası IMF bizden borç istemedi. İhtiyati bir fona TAAHHÜTTE bulunuldu.Taahhüt gerçekleşmedi. İspatı: MB bilançosunda böyle bir bir borç kaydı yok. — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) August 10, 2020

TOKER IMF’YE SORMUŞTU

Siyasetçi Cem Toker 2017 yılında IMF’ye Türkiye’den borç istenip istenmediğini sormuş, IMF ise verdiği yanıtta 2008 krizinden sonra ülkelerden ek kaynak artırımı için destek istendiği fakat Türkiye’nin destek veren ülkeler arasında olmadığını belirtmişti.

Toker bugün IMF’ye yazdığı mektubu ve mektubun içeriğini TV 100 canlı yayınında anlattı.

2014’TE BABACAN: 456 MİLYAR DOLARIN 5 MİLYAR DOLARI…

2014 yılında dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye'nin IMF'ye borç verip vermediği konusu hakkında bir soru önergesi vermişti.

Tanrıkulu, “Türkiye, IMF’ye borç vermiş midir? Verdi ise geri ödeme planı nedir? Verilmediyse o para nerededir, piyasaya sürülüp artan dolar fiyatının düşürülmesi planlanmakta mıdır” diye sormuştu.

Babacan soru önergesine verdiği yanıtta 2012 yılı başından bu yana IMF kaynaklarının artırılmasına yönelik olarak çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmalar kapsamında başta G-20 ülkeleri olmak üzere bir grup ülkenin toplam 456 milyar dolar taahhütte bulunduğunu ifade etmişti.

Babacan Türkiye'nin 5 milyar dolar taahhütte bulunduğunu söylemişti. Babacan söz konusu kaynağın küresel bir kriz çıkması durumunda IMF kaynakları yetersiz kalırsa IMF'ye aktarılacağını belirtmişti. Eğer Türkiye'de olası bir döviz krizi çıkarsa IMF anlaşma gereği parayı Türkiye'ye hemen geri ödeyecekti.

HANGİ ÜLKE NE KADAR TAAHHÜTTE BULUNDU?

Türkiye’nin 5 milyar dolar taahhütte bulunduğu fon için diğer ülkelerin taahhüt ettiği katkılar şöyleydi.

Japonya 60 milyar dolar, Almanya 54.7 milyar dolar, Çin 43 milyar dolar, Fransa 41.4 milyar dolar, İtalya 31 milyar dolar, İspanya 19.6 milyar dolar, Hollanda 18 milyar dolar, İngiltere 15 milyar dolar, Suudi Arabistan 15 milyar dolar, Güney Kore 15 milyar dolar, Belçika 13.2 milyar dolar, İsveç 10 milyar dolar, Brezilya 10 milyar dolar, Hindistan 10 milyar dolar, Meksika 10 milyar dolar, Rusya 10 milyar dolar, İsviçre 10 milyar dolar, Norveç 9.3 milyar dolar, Polonya 8.3 milyar dolar, Avusturya 8.1 milyar dolar, Avustralya 7 milyar dolar, Danimarka 7 milyar dolar, Finlandiya 5 milyar dolar, Singapur 4 milyar dolar, Lüksemburg 2.7 milyar dolar, Slovakya 2.1 milyar dolar, Malezya 1 milyar dolar, Yeni Zelanda 1 milyar dolar, Filipinler 1 milyar dolar, Güney Kıbrıs 600 milyon dolar, Malta 300 milyon dolar.