IMF’den Mısır’a 2,8 milyar dolarlık kredi

Uluslararası Para Fonu (IMF), corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan ülkelerden Mısır’a, 2,77 milyar dolarlık acil finansmana onay verdi.

Geçen ay IMF’ye başvurmuş ve acil finansmanın yanı sıra bir stand-by anlaşması istemişti.

IMF tarafından dün yapılan açıklamada “Mısır Covid19 şoku öncesinde büyük dış ve iç dengesizliklerini düzeltmek üzere IMF tarafından desteklenen başarılı bir ekonomik reform programı uygulayarak dikkate değer bir toparlanmaya imza atmıştı. Pandemi ve küresel şok, eğer çözülmezse Mısır’ın zorlukla elde ettiği makro ekonomik istikrarı olumsuz etkileyebilecek ani ve ciddi bir ekonomik bozulmaya neden oldu” ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABER IMF'den coronayla mücadele için 50 ülkeye acil mali destek!

SALGIN EKONOMİYİ ALT ÜST ETTİ

Açıklamada ayrıca, “Salgın Mısır’da insanların hayatlarını, geçim kaynaklarını ve ekonomik şartları alt üst etti. Küresel şok, turizmi durdurdu, ciddi bir sermaye kaçışına neden oldu ve döviz gelirlerini azalttı, bu da ödemeler dengesi sorununu ortaya çıkardı” dendi.

2,77 milyar dolarlık finansmanın Mısır’ın uluslararası rezervlerindeki düşüşü sınırlayacağını, salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amaçlı ve geçici bütçe harcamalarını finanse edeceğini belirten IMF, ülkenin hızla ek finansmana ihtiyacı olduğuna da işaret etti.

İLGİLİ HABER IMF Başkanı: Son veriler kötümser tahminlerimizden bile kötü

İHTİYAÇ 10 MİLYAR DOLAR

Mısır, geçen yıl IMF’den 12 milyar dolarlık kredi almıştı. Goldman Sachs’ın tahminlerine göre ülkenin 2020’de 10 milyar dolarlık ek finansmana ihtiyacı bulunuyor.

Ülkenin döviz rezervi son iki ayda 8,5 milyar dolar düşüşle 37 milyar dolara geriledi.