Inditex, binden fazla mağazasını kapatıyor

Zara, Bershka ve Pull&Bear gibi ünlü giyim markalarını bünyesinde bulunduran Inditex, corona virüsü salgını nedeniyle mart ve nisan ayında mağazalarını kapalı tutmak zorunda kalmıştı.

ONLINE SATIŞIN PAYI YÜZDE 25'E ÇIKACAK

CNN'de yer alan habere göre şirket, bu süreçte online satışlarını ciddi şekilde artırdı. Nisan ayında Inditex'in markaları, internet kanalı aracılığıyla yapılan satışlarında yüzde 95'lik yükselme kaydetti. Şirket, online satışlardaki artışın kalıcı olmasını bekliyor. Yapılan açıklamada, 2019'daki toplam satışın yüzde 14'ü internet aracılığıyla olmuştu. 2022'de bu oranın yüzde 25'e yükselmesi öngörülüyor.

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2.6 MİLYAR EUROLUK KAYIP

Online satıştaki artış, Inditex'in gelirlerinin düşmesini önlemeye yeterli olmadı. 2019'un ilk çeyreğinde 5.9 milyar euro (45.5 milyar TL) satış yapılırken, 2020'nin aynı döneminde bu rakam 3.3 milyar euroya (25.5 milyar TL) indi. Yılın ilk çeyreğinde 409 milyon euro (yaklaşık 3 milyar TL) zarar edildi.

Karantina tedbirlerinin azalmasıyla birlikte mağazalar yeniden faaliyete geçmeye başladı. Bu ay sonundan itibaren Inditex'e ait markaların mağazalarının tamamının açılması bekleniyor.

ŞİRKETİN NAKİT 5.8 MİLYAR EUROSU VAR

Şirket, önümüzdeki üç yılda konsept değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Buna göre artık büyük, merkezi mağazalar ve online platform için 900 milyon euroluk (yaklaşık 7 milyar TL) yatırım yapılacak. Bu dönüşümle birlikte 1000'den fazla küçük ölçekli mağaza kepenklerini indirecek.

Inditex, yüksek nakit rezervi sayesinde, salgın süreci ve sonrasındaki rekabette rakiplerine oranla avantajlı konumunda. Şirketin hesaplarındaki nakit miktarı geçen yıl 6.7 milyar euroydu. Şu anda ise 5.8 milyar euroya (yaklaşık 45 milyar TL) sahip olduğu tahmin ediliyor.