İngiliz devi otellerini böyle açacak

Corona virüsü salgınını en çok etkilediği sektörlerin başında gelen konaklama sektörü salgının ardından bir takım değişimlere uğrayabilir. Birleşik Krallık ve İrlanda'da 44 oteli bulunan Dalata Otel Group'un CEO'su Pat McCann, olası değişimleri anlattı.

Bloomberg’te yer alan habere göre, McCann, “Merdivenlerden çıkarken maskeli insanlar göreceksiniz. Kahvaltınızı herkesle birlikte değil, odanızda edeceksiniz. Spor salonu olmayacak. Barda oturup bir şeyler içemeyeceksiniz. Karantina sonrası hayata hoş geldiniz” sözleriyle alınması muhtemel tedbirleri açıkladı.

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‘SAĞLIKÇILARI AĞIRLAMAK DENEYİM KAZANDIRIYOR'



Grubun otelleri şu anda halka kapalı. Ancak İrlanda'da 12, Birleşik Krallık'ta ise üç otel, her gece yaklaşık 900 sağlık çalışanını ağırlıyor. McCann, “Sağlık çalışanlarını ağırlamak ve onların davranışlarını görmek bizim için iyi bir deneyim oldu. Salgın sonrası müşterileri, 9 bin odamızın güvenli olduğuna ikna edebilmemiz için bize yol gösterecek. Güven, kazanılan bir şeydir. Otellerimizde virüsün bulaşma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmalıyız ” diye konuştu.

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BİRÇOK RUTİN DEĞİŞECEK



McCann'e göre oteller çok uzak olmayan bir gelecekte aşamalı olarak açılacak. Ancak birçok rutin değişecek. Müşteriler artık sadece online rezervasyon yapacak. Gelen herkese girişte maske verilecek. Yerleştirilecek ekranlar sayesinde resepsiyon görevlisi ile müşteri arasındaki temas en aza indirilecek. Pat McCann, otellerin büyük bölümünde asansörlerin kullanılmayacağını, odalar boşaldıktan sonra musluklardan kapı kollarına kadar detaylı bir temizlik yapılacağını dile getirdi.

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‘DENGEYİ İYİ KURMAK GEREKİYOR'



Kahvaltının odalara götürülme imkanı olmayan otellerde, insanlar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde restoranda ağırlanacak. McCann, “Fiyatlar, müşterileri cezbetmek için önemli bir unsur. Ayrıca insanların kendilerini güvende hissetmeleri ile fazla kısıtlanmış hissetmeleri arasındaki dengeyi de kurabilmemiz gerekiyor” yorumunu yaptı.

‘HERKESİ VİRÜSLÜ VARSAYMALISINIZ'



McCann, otel çalışanlarının güvenliğini sağlamak ve kontrol etmek konusunda ise hâlâ düşündüğünü söyleyerek, “İşe geldiklerinde ateşlerini ölçebilirsiniz. Ancak unutmayın ki virüs taşıyan bazı insanlar hiçbir semptom göstermiyor. Bu nedenle herkesi potansiyel taşıyıcı olarak varsaymalı ve ona göre hareket etmelisiniz” ifadelerini kullandı.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'ne göre salgın, konaklama sektörüne büyük bir darbe vurdu ve yaklaşık 100 milyon iş kaybına neden oldu.