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İngiliz mağazaları 83 gün sonra kapılarını açtı

Mayıs ayında ekonomisi yüzde 20.4 gibi rekor bir daralma yaşayan İngiltere’de, toparlanma yönünde önemli bir adım atıldı. Giyim ve teknolojik araç gereç gibi hayati olmayan ürünler satan mağazalar, 83 günlük aranın ardından dün yeniden kapılarını açtı.

Sozcu.com.tr
13:29 -
Haberler Ekonomi
İngiliz mağazaları 83 gün sonra kapılarını açtı

İngiltere'de corona virüsü salgını sürecinde normalleşme yönünde önemli bir adım atıldı. Reuters'ta yer alan habere göre, ülkedeki giyim, tekstil, teknolojik araç gibi hayati olmayan ürünleri satan mağazalar 83 günlük aranın ardından dün yeniden açıldı.

İSKOÇYA VE GALLER BEKLEMEDE

Başbakan Boris Johnson, virüsün yayılmasını önleme amacıyla hayati olmayan ürün satan tüm dükkanların 23 Mart'ta kapatılması kararını vermişti.

Salgın öncesi döneme dönmek için uzun bir yolda ilk adım atılmış oldu. Ülkede açık pazar yerleri ve oto galerileri 1 Haziran'da mesaiye başlamıştı.

Dün diğer mağazaların da işe dönmesiyle birlikte ekonomi büyük oranda yeniden açılmış oldu. Britanya Adası'nın diğer ülkelerinden İrlanda bu adımı geçtiğimiz cuma günü atmıştı. İskoçya ve Galler'de ise mağazalar hâlâ kapalı.

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ZARAR 1.8 MİLYAR STERLİN

Mayıs ayında, nisana oranla ekonominin yüzde 20.4'lük rekor daralma yaşamasının ardından ülkede ticaret hayatının yeniden canlanmaya başlaması önemli görülüyor. İngiltere Perakende Konsorsiyumu'nun verilerine göre, gıda dışındaki perakendecilere 83 günlük kapalı kalmanın maliyeti 1.8 milyar sterlin (yaklaşık 15.5 milyar TL) oldu.

Tabii ki mağazalar ‘yeni normal' şartları altında yeniden açıldı. Sosyal mesafe kuralları gereği dükkanların içinde belli sayıda müşteri olacak. Bu nedenle kapı önlerinde kuyruklar oluşacak. Ayrıca giyim alışverişlerinde ürünlerin denenmesine de büyük kısıtlamalar getirildi.

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‘İNSANLAR DIŞARI ÇIKMA KONUSUNDA İSTEKSİZ'

Markaların bazıları tüm mağazalarını açma yoluna giderken, bazıları da belli bölgelerdeki dükkanlarını açtı. Örneğin giyim markası Primark, İngiltere'deki 153 mağazasının tamamında kapılarını açtı. Next, 25 mağazasını faaliyete geçirirken, John Lewis sadece 2 dükkanını açtı.

Araştırma firması Springboard, karantina sonrasında insanlarda alışveriş için büyük miktarda bastırılmış talep olduğunu açıkladı. Ancak Primark Yöneticisi John Bason bu konuda karamsar: Mağazaların yeniden açılması, corona virüsü salgınının bittiği anlamına gelmiyor. İnsanların büyük bölümü hâlâ dışarı çıkıp bir şeyler yapma konusunda isteksiz.

Son güncelleme: 13:31 15.06.2020
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