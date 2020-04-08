İnternetten maske satışı devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan Pazartesi akşamı kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, parayla maske satışının yasaklandığını açıklayarak, “Para ile maske satışı yasaktır. Devlet olarak biz tüm maskeleri ücretsiz ulaştıracağız” demişti. Birçok işletme maske satışını durdururken, Instagram üzerinden satış yapmayı sürdüren bazı kişi ve firmalar, ‘nano' olarak isimlendirilen maskelerin satışının yasak olmadığını ileri sürerek satış yapmayı sürdürdüğü görüldü. Büyük e-ticaret siteleri ise maskeleri sitelerinden kaldırdı.

‘SADECE CERRAHİ MASKE' İDDİASI!

Maske satışı, özellikle denetimin zayıf olduğu sosyal medya sitelerinde devam ediyor. Sosyal medya siteleri üzerinden ‘maske satış' sayfaları oluşturan fırsatçılar sadece cerrahi maske satışının yasaklandığını iddia ederek ellerindeki maskeleri 5-10-15 liradan satışa çıkardı. Bir satıcı söz konusu maske yasağının nano maskeleri kapsamadığını belirterek şu duyuruyu yayınladı: “07.04.2020 itibaren yasaklanan maske satışı sayfamızdaki ürünlerle aynı değildir. Cerrahi maske devlet tarafından sağlandığı için ücretsizdir. Bunu fırsatçılığa çevirenler için cerrahi maske satışı yasaktır. Gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz sağlıklı günler dileriz.”

BİN ADETE ÖZEL İNDİRİM

Sozcu.com.tr'nin ulaştığı maske satıcıları bin adet ve üzeri siparişleri yüzde 10 indirim yapılacağını söyledi. Satışı yapılan nano maskelerin piyasadaki en iyi koruyucu olduğunu iddia eden satıcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan satış yasağının bu ürünle alakası olmadığını iddia etti.

BİBERLERİN YANINA MASKE ASTI

Öte yandan sadece sosyal medya siteleri üzerinden değil, iş kolu olmamasına rağmen kimi esnafların da nano maske satışı yaptığı görüldü. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde de kimi esnaflar maske satış yasağına uymadı. Çoğunluğu penyeden yapılan, yıkanabilir olduğu iddia edilen siyah renkli maskeler kentin bir çok noktasında satışa sunuldu. En şaşırtan satış mekanı ise bir baharatçı oldu. Kurutulmuş biberlerin yanına asılan maske şaşkınlık yarattı.