İş arayan 630 bin kadın ‘ev hanımı’ oldu!

TÜİK'in geçen hafta açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 13,4 oldu. İşsiz sayısı Ekim 2018'de 3 milyon 788 bin ölçülmüştü.

Euronews’te yer alan habere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri başta olmak üzere muhalefet partileri yetkilileri, TÜİK verilerini gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle eleştiriyor. Muhalefet özellikle enflasyon ve işsizlik oranının düşük gösterildiğini iddia ediyor.

SON BİR SENEDE 632 BİN KİŞİ İŞ ARAMAKTAN VAZGEÇTİ

TÜİK'in işsizlik ölçümünde iş arayanların sayısının düşmesi durumunda işsiz sayısı da doğal olarak düşüyor. TÜİK verilerinde “iş gücüne dahil olmayanların nedene göre dağılımı” ayrıntılı olarak yer alıyor.

2018 ve 2019'un ekim ayları kıyas edildiğinde en büyük değişim “ev işleriyle meşgul” olarak tabir edilen ev hanımları.

Ev işleriyle meşgul olan kişilerin hepsi kadın. Buna göre Ekim 2018'de “ev işleriyle meşgul” olduğundan dolayı iş gücüne dahil olmayanların sayısı 10 milyon 917 bin idi.

Bu sayı Ekim 2019'da ise 11 milyon 549 bine yükseldi. Bu da son bir senede 632 bin kişinin iş aramaktan vazgeçip ev işleriyle meşgul olmaya başladığı anlamına geliyor.

İLGİLİ HABER İşsizlik konusunda tık yok!

“İŞ BULMA ÜMİDİ OLMAYANLAR”

İnsanların iş bulma ümidini kaybettikleri için ev işleriyle meşgul olmaya başladığı akla gelebilir. Ancak bu veri zaten “iş bulma ümidi olmayan” başlığı altında ayrıca gösteriliyor.

İş bulma ümidi olmayanların sayısı da aynı dönemde 485 binden 668 bine yükseldi. Gerek “ev işleriyle meşgul” olanlar gerekse “iş bulma ümidi olmayanlar” TÜİK'e göre işsiz olarak sayılmıyor. Bu da işsizlik oranını doğal olarak düşürüyor.

TÜİK verilerine göre nüfus artarken iş gücüne dahil olanların sayısının aynı seviyede artış göstermemesi dikkat çekiyor. Ekim ayı itibariyle 2018'den 2019'a çalışma yaşındaki nüfus 915 bin artarken iş gücü sadece 82 bin arttı. 2017-2018 arasında ise nüfusu artışı 963 bin ve iş gücü 726 bin olmuştu.

2016-2017 arasında nüfus 1 milyon 158 bin artarken işgücü 1 milyon 18 bin artmıştı. 2015-2016 arasında 15 yaş üstü nüfus 856 bin artmış; iş gücü ise 911 bin yükselmişti . TÜİK'in son yıllardaki bu verileri kıyas edildiğinde 2019 senesindeki bu radikal değişim hemen ortaya çıkıyor.

İLGİLİ HABER Genç işsizlikle ilgili dikkat çeken tespit: 5.7 milyon ev genci yarattılar

“BU RAKAMLARI NE MATEMATİKLE NE DE AKILLA AÇIKLAYABİLİRİZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a göre bu rakamlar mantıklı değil.

Öztırak “Bu rakamları ne matematikle izah edebilirsiniz ne de akılla açıklayabiliriz. Tekrar soruyorum, çalışma çağına gelen bu insanlar neden iş aramıyor? Acaba iktidarı mahcup etmemek için mi? TÜİK artık kantarın topuzunu iyice kaçırmaya başlamıştır.” yorumunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 10 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında iş arayanların sayısının düşürülerek işsizlik oranının gerçekten daha düşük gösterildiğini savundu.

Öztrak “Bakınız, Ekim ayında çalışma yaşına gelen her 100 kişiden sadece 9'u iş aramış. Böyle bir oran bundan önce hiçbir ayda, hiçbir veride, bugüne kadar bu verinin yayınlandığı hiçbir dönemde yok.” ifadelerini kullandı.