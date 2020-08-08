İş Bankası’ndan ülke ekonomisine 446 milyar TL’lik kaynak

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 2020 yılının ilk yarısında alınan finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, “COVID-19 salgını sürecinde, Türkiye'nin Bankası olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ettik. Salgının istihdama, üretime, ticaret ile ödeme sistemlerine olan etkilerini azaltmak ve ekonomik aktivitenin devamlılığını sağlamak amacıyla çok sayıda aksiyonu hayata geçirdik. Başta KOBİ ve mikro işletmeler için olmak üzere yaygın şekilde ödemesiz dönem veren yapılandırma, mevcut ve gerekirse ilave limitlerle destek çalışmalarımızı sürdürdük.

Bugüne kadar müşterilerden gelen talepler doğrultusunda, 44 milyar TL'nin üzerinde kredinin vadesi gelen ödemelerini öteledik. Esnafa, küçük işletmelere, KOBİ'lere ve çiftçilere yönelik sürdürdüğümüz muhtelif destek paketlerinin yanı sıra, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile ‘İhracatçılara Destek Protokolü' imzaladık.

Bu protokol kapsamında, salgın sürecinden çıkışta büyük önem taşıyan ihracatın finansmanı için her ihtiyaca uygun vade ve ödeme seçenekleri sunarak, faiz oranlarını mümkün olan en düşük seviyede tutma kararlılığı gösterdik” dedi.

Yüz yıla yaklaşan birikiminin sağladığı tecrübeyle, katma değer yaratan ekonomik aktörlere ve hane halkına kesintisiz finansman desteğini sürdüren İş Bankası'nın nakdi kredi hacmi Haziran sonu itibarıyla 335,5 milyar TL'ye yükselirken, aynı dönemde gayrinakdi kredi hacmi 110,3 milyar TL seviyesine ulaştı. Böylelikle, Bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 445,8 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Haziran 2020 itibarıyla, Bankanın toplam mevduat hacmi 336,6 milyar TL seviyesine çıkarken, vadesiz mevduatın toplam mevduat içindeki payı da %37 seviyesine yükseldi. İş Bankası, toplam mevduat ve vadesiz mevduat büyüklükleri açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer almaya devam etti.

Mevduat ana fonlama kaynağı olmaya devam ederken, fon kaynaklarını çeşitlendirmek ve vadesini uzatmak amacıyla etkin kaynak yönetimi politikası izleyen Banka, 2020 yılının ilk altı ayında yurt içi piyasalarda toplam 11 milyar TL, yurt dışı piyasalarda ise 765 milyon ABD Doları tutarında menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi. İş Bankası, bu dönemde 539 milyon Euro ve 207,5 milyon ABD Doları tutarında, 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. 20 ülkeden 33 bankanın katılımıyla sağlanan kredi ile İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem Bankaya hem de Türk bankacılık sektörüne olan güveni bir kez daha teyit etti.