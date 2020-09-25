İşçilerin yüzde 70’i ay sonunu getiremiyor

DİSK Genel-İş Sendikası bünyesinde yapılan bir araştırma, corona virüsü pandemisi ile her geçen gün zorlaşan ekonomik koşulların emekçi kesim üzerindeki etkisini ortaya koydu. 1300 işçi ile görüşülerek hazırlanan “Covid'in Genel-İş Üyeleri Üzerindeki Etkisi-Eylül” araştırmasına göre, çalışanların yüzde 70'lik bölümü kazandığı aylık ücretin bir aylık ihtiyaç ve masraflarını karşılamadığını belirtti. Araştırma sonuçları DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun “Corona virüsü Türkiye'de bir işçi sınıfı hastalığı haline geldi” sözlerini destekliyor.

BORÇLAR KATLANDI

Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 57.1'i ekonomik açıdan zorluk yaşadığını belirtti. Salgın döneminde borçlanmanın arttığı, araştırma sonuçlarında da ortaya net biçimde çıkıyor. Verilen cevaplar ayrıntılı incelendiğinde ankete katılan işçilerin salgın sürecinde borçlarının çeşitli nedenlerle arttığı görülüyor. İşçilerin yüzde 14.3'ü borçlarının arttığını, yüzde 21.3'ü kredi kartı borcunu ödeyemediğini veya alt limitini ödeyebildiğini, yüzde 9.4'ü ise faturalarını ödemekte sıkıntı çektiğini belirtti.

İşçiler alım güçlerinin düştüğünü belirtirken, çözüm olarak en çok “daha ucuz besin ve gıda ürünlerine yönelme” eğilimi öne çıktı. Geçtiğimiz aylarda ekonomik zorluklar nedeniyle daha ucuz gıda ürünü aldığını söyleyen işçiler, yüzde 42 gibi yüksek bir oranda. Yüzde 21.7'si ise daha sağlıksız ürünleri almak zorunda kaldığını söyledi.

ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI

Araştırmaya göre, salgın sürecinde işçilerin yüzde 50'sinin çalışma biçimi de değişti. İşçilerin yüzde 35.4'ünün çalışma süresi azaldı, yüzde 13.8'inin çalışma süresi arttı. Genel-İş üyesi işçilerin ortalama net ücreti asgari ücret İle 3.500 TL arasında. Araştırma, sendika üyesi işçilerin yüzde 10'unun İŞKUR ödeneklerinden faydalandığını da ortaya koydu.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 80’İ İŞİNİ TEHLİKEDE GÖRÜYOR

Araştırmaya göre, corona virüsüne karşı işyerlerinde alınan önlemler yetersiz kaldı. Bu nedenle Genel-İş üyesi işçilerin yüzde 80'i kendini veya hem işini hem kendini tehlikede hissediyor. Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 25.5'i bir çalışma arkadaşı ya da arkadaşlarının Covid-19'a yakalandığını söyledi. Araştırma, işçilerin Türkiye ekonomisine dair gelecek endişelerini de ortaya koyuyor. Ankete katılan işçilerin yüzde 81.9'u “salgının dünya ekonomisi için ciddi bir tehlike oluşturacağını” belirtirken, “salgının Türkiye ekonomisi için ciddi bir tehlike oluşturacağını” söyleyenlerin oranı yüzde 83.9'u buldu. Ankete katılanların yüzde 77.6'sı salgının önümüzdeki dönemde kişisel ekonomik durumları için ciddi bir tehlike oluşturacağını düşünüyor.