İstanbul’a Katar imzası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al-Sani Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı vesilesiyle dün Ankara’da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli anlaşmalar imzalandı. Yapılan 10 anlaşmanın içerisinde Borsa İstanbul, İstinyePark ve HaliçPort projelerinde hisse satışı da vardı.

Son dönemde İstanbul’daki yatırımlarıyla dikkat çeken Katarlılar, kentin en değerli gayrimenkul projesini Ataköy’deki hayata geçirirken, Erbilgin yalısını alarak en pahalı mülk alımını gerçekleştirdi. Kanal İstanbul’daki yatırımlarıyla bilinen Katarlılar, Süleymaniye kentsel dönüşüm projesine de üstlenmiş durumda.

BORSA İSTANBUL

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA), Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devri için dün mutabakat anlaşması imzaladı. Borsa İstanbul’un yüzde 10’nun ne kadara satıldığı henüz bilinmiyor.

İSTİNYE PARK

Doğuş Holding’in İstinyePark'taki yüzde 42'lik hissesini dünyanın en büyük fonlarından olan Qatar Holding’e sattı. Anlaşma dün El Sani ve Erdoğan’ın huzurunda Ankara’da imzalandı.

HALİÇ PORT

Türkiye ile Katar arasında, Katar'ın İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi'ne yatırım yapmasına dair bir anlaşma da dün imzalandı. Haliçport olarak bilinen projenin ihalesini 2013 yılında 1.3 milyar dolar bedelle Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince almıştı.

Proje, 250 dönümlük alanda 70'er yat kapasiteli iki yat limanı, 400'er oda kapasiteli iki 5 yıldızlı otel, 1000 kişilik cami, AVM ve otoparkın inşa edilmesi, bu yapıların dört yılı yapım süresi olmak üzere 45 yıllığına özel sektör tarafından işletilmesini kapsıyor.

KATARKÖY

Katar Devleti TOKİ’den aldığı 125 dönümlük arazide hayata geçireceği 70 metre yüksekliğindeki Sea Pearl projesiyle Ataköy sahilini “kapattı.” 250 bin metrekare inşaat hakkı olan arsaya tam 547 bin metrekare inşaat yapıldı. Turizm imarlı olmasına rağmen, 1400 konutun yer aldığı projenin değeri 2.7 milyar dolar…

İHALESİZ DİGİTURK

2016 yılında ihalesiz Katarlı işadamı Nasser Al-Khelaifi’nin sahibi olduğu BeIn Media Grup’a satılan Digiturk'ün 170 milyon dolar indirimle 937 milyon dolara el değiştirdiği iki yıl sonra Sayıştay raporlarıyla ortaya çıktı.

FİNANSBANK VE ABANK

2016 yılının Haziran ayında Katar’ın en büyük bankası Qatar National Bank, Finansbank’ı 2 milyar 750 milyon Euro’ya satın aldı. İkonik bir tasarıma sahip olan Finansbank’ın İstanbul Levent’teki genel müdürlük binası 2014 yılında 303 milyon euroya Soyak’tan satın alınmıştı. Commercial Bank of Qatar, 2013 yılında Abank’ın yüzde 71’ini 460 milyon dolara satın aldı. 2016 yılı sonunda da 224 milyon dolar daha ödeyerek ABank’ın tüm hisselerinin sahibi oldu.

SÜLEYMANİYE’Yİ YENİLEYECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki KİPTAŞ ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği Süleymaniye Yenileme Alanı Projesi’nin birinci etabında yer alan 700 bağımsız bölümün Katar devletinin Türkiye'de kurduğu Diar Süleymaniye Gayrimenkul A.Ş gerçekleştiriyor. 532.5 milyon TL'lik sermayesi olan Diar Süleymaniye’nin yönetiminde tamamı Katarlı 5 yönetici bulunuyor.

Maliyeti 2.9 milyar lira olan ve üç yılda tamamlanacak olan 700 dönümlük Süleymaniye Yenileme Projesi’nin 102 dönümlük birinci etabında inşaat çalışmaları İBB AKP yönetimindeyken 30 Kasım 2018’de başladı.

EN PAHALI YALIYI EŞİ İÇİN

El Sani, Türkiye’ye Mart 2015’te yaptığı ziyarette de eşine Türkiye’nin en pahalı yalısını satın alıp hediye etti. Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürken, ikinci eşi Sheikha Anoud bint Mana al-Hajr, İstanbul boğazındaki Erbilgin yalısını beğendi. Emir, yalıyı 100 milyon Euro’ya alıp eşine hediye etti.

El Sani için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mart 2015’te Emir İstanbul'dayken aldığı kararla, Sarıyer’deki İstinye Bayırı Caddesi’nin ismi Katar Caddesi olarak değiştirdi. 3,5 kilometre uzunluğundaki İstanbul’un en önemli caddesi belediye meclisindeki tartışmalar sonucu Katar Caddesi oldu.

KANAL İSTANBUL’DA ARAZİ ALIMI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır el-Missned, 8 Kasım 2018’de 100 bin lira sermaye ile Triple M Gayrimenkul Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ni kurdu. Başakşehir merkezli şirketin hisselerinin yüzde 45.45'ini Şeyha Moza’ya, yüzde 31.82’sini Katar eski Başbakan Yardımcısı Abdullah bin Hamad el-Attiyah'ın eşi olan Munira bint Nasır el-Misnad’a, yüzde 22.73’ünü ise Shanna Nasır el-Misned’a pay edildi. Şirket kurulduktan 1.5 ay sonra Kanal İstanbul projesine nazır Baklalı Köyü’ndeki 44 bin 702 metrekare araziyi satın aldı. Arazi, imar planlarında ‘tarla' olarak görünüyordu. SÖZCÜ’nün manşetten duyurduğu bu gelişme sonrasında tarla vasıflı arazi turizm+ticaret alanıla çevrildi.