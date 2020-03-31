İşte bağış kampanyası düzenleyen diğer ülkeler

Corona virüsünün ekonomiye getireceği ekstra yükü hafifletmek isteyen hükümetler yardım ve destek kampanyalarını peşi sıra açıklıyor. ABD ve Güney Kore gibi ülkeler vatandaşlarına doğrudan nakit yardımında bulunurken Almanya ise esnafa karşılıksız para veriyor. Türkiye’de de her gün yeni bir destek ve önlem paketi açıklanıyor. Buna göre kamu bankaları vatandaşlara ve esnafa kredi veriyor. İşletmelerin borçları öteleniyor.

Dün akşam Ulusa Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ ismiyle bir bağış kampanyası başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinin de 7 maaşını buraya bağışlayacağını duyurdu. Erdoğan’ın 7 maaşı 568 bin TL yapıyor. Türkiye gibi başka ülkeler de resmi olarak bağış kampanyası düzenliyor.

IMF'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 25 Mart tarihi itibariyla ülkeleri için bağış kampanyası düzenleyen ülkeler şöyle:

Irak: Sağlık Bakanlığı'nı maddi olarak desteklemek için Irak Merkez Bankası finansal kurumlardan bağış toplamak üzerine bir fon kurdu. Fona Irak Merkez Bankası 20 milyon dolar, Irak Ticaret Bankası ise 5 milyon dolar yatırdı.

Lübnan: Hükümet ulusal dayanışma fonu kurdu. Bu fona sağlık malzemesi ve nakit yardımı kabul ediliyor.

Senegal: Hükümet ülkenin gayri safi milli hasılasının yüzde 7'sine denk gelecek büyüklükte bir fon kurdu. Fonu ağırlıklı olarak özel sektör bağışları ve bütçe gelirleri oluşturuyor. Fon ilk etapta hane halkının harcamaları için kullanılacak. Oluşan fonun yüzde 10'luk kısmı ile acil gıda yardımı yapılması bekleniyor.

Sri Lanka: Hükümet SAARC COVID-19 Acil Durum Fonu isimli bir fon kurdu. Aynı zamanda devlet başkanı karantina ve sosyal refahı gözeten bir özel fon oluşturdu. Söz konusu fona vergiden muaf bağış yapılabilecek.

Güney Afrika: Oluşturulan dayanışma fonuna özel sektör de bağış yapabiliyor.