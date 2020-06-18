İşte Turkcell satışının perde arkası

Türkiye'nin ilk özel GSM operatörü Turkcell'in hakim ortağı devlet oldu. Yıllardır gergin genel kurullarla, kâr dağıtımındaki sıkıntılarla gündeme gelen şirkette hakim ortak yüzde 26,02'lik payla artık Varlık Fonu.

Peki ya bu satın alma nasıl gerçekleşti? Turkcell'deki yeni ortaklık yapısı nasıl şekillendi? Önce satın almadan önceki tabloya bakalım.

Bu tabloya göre Turkcell'in yüzde 49'u halka açık geri kalan yüzde 51'i ise Turkcell Holding bünyesinde bulunuyordu.

Turkcell Holding'de hissedar olan üç tane şirket var. Bunlar sırasıyla Çukurova, Letterone ve Telia. Üç hissedardan Telia yüzde 24.02'lik payla şirkette hakim ortak konumunda bulunuyordu. Çukurova Holding ve LetterOne ise kalan yüzde 26,98'lik Turkcell hissesini kontrol ediyordu.

Turkcell'in yüzde 51'ini bünyesinde bulunduran Turkcell Holding'in yüzde 52,91'i ise Çukurova Holding ve Letterone'ın ortak olduğu Cukurova Telecom Holdings International'ın (CTH) elindeydi.

Turkcell Holding’in geri kalan yüzde 47,09'luk payı ise Telia temsil ediyordu. Telia hisselerinin kontrolünü tek başına elinde bulundurduğu için şirkette en büyük hisse sahibi konumundaydı. Çünkü Turkcell Holding’in yüzde 26,98'ini elinde bulunduran Çukurova ve Letterone ortaklık sonucu bu hisseyi paylaşıyorlardı. CTH'de yüzde 51 Çukurova payı, yüzde 49'da Letterone'ın payı bulunuyordu.

Tablo biraz kafa karıştırıcı gözükse de kabaca Türk Çukurova ve Rus Letterone ortak şirketleri vasıtasıyla şirkette çoğunluktaydılar fakat tek başına en fazla hisseyi kontrol eden grup İsveçli Telia idi.



ŞİMDİ NE OLDU?

Uzun süredir Turkcell'deki yatırımına son vermek isteyen Telia elindeki yüzde 24,02'lik hisseyi Varlık Fonu'na 530 milyon dolar sonucu sattı. Böylece şirkette en fazla hisseyi kontrol eden grup Varlık Fonu oldu.

Satış işlemi şöyle gerçekleşti:

Türkiye Varlık Fonu önce Turkcell Holding'in tamamını satın aldı.

Ardından Varlık Fonu Turkcell Holding hisselerinin yüzde 24,8'ini Rus Letterone'a devretti.

Sozcu.com.tr'nin konu hakkında bilgi sahibi üst düzey kaynaklardan aldığı bilgilere göre; Letterone’ın, Telia'nın yüzde 24'lük payının satın alınması adına Varlık Fonu'na yaklaşık 380 milyon dolar ödediği öğrenildi. Geri kalan yaklaşık 150 milyon doların ise Varlık Fonu tarafından finanse edildiği belirtildi.

Böylece şirkette oluşan yeni ortaklık dağılımında yüzde 15'lik imtiyazlı hisseyi de elinde bulunduran Varlık Fonu'nun toplam payı yüzde 26,2 olurken Letterone'ın payı yüzde 24,8 oldu.

Varlık Fonu’nun bugün yaptığı açıklamada Çukurova’nın şirketteki varlığının sona erdiği ifade edildi. Oluşan yeni ortaklık dağılımına göre Çukurova’nın paylarının önemli bir bölümü Letterone’a geçmiş gibi gözüküyor çünkü Varlık Fonu doğrudan Telia’nın hisselerini aldığını duyurdu. Çukurova’nın Turkcell hisselerini teminat gösterdiği Ziraat Bankası’na olan 1,6 milyar dolarlık borcu ise Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Varlık Fonu yetkilileri bu borcun zaten önceden de bilançolarına kayıtlı olduğunu ifade ediyor. Ziraat Bankası, Türkiye Varlık Fonu’nun çatısı altında. Aşağıdaki tabloda Varlık Fonu’nun Turkcell’de nasıl hakim ortak olduğu aşama aşama anlatılıyor.