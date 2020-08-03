İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağında tarih uzatıldı…

İşten çıkarma yasağı birçok çalışan ve işverenin gündeminde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği’ni 1 ay süreyle uzatıyoruz” dedi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül'e kadar uzatıldı. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma uygulaması da sektörel ayrım yapılmaksızın ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı.

ÇALIŞANIN SİGORTASI İŞSİZLİK FONUNDAN KARŞILANACAK

Geçtiğimiz günlerde verilen teklif ile “ekonominin normalleşmeye başlaması ile birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesi” amaçlanıyor. Buna göre, haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.