İthal araçlara kredi engeli

Emre ÖZPEYNİRCİ/ANALİZ

Kamu bankaları, yani Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, zor durumdaki otomotiv sektörünü desteklemek için 26 Eylül 2019'da Türkiye'de üretilen araçlara yönelik yüzde 0,49-0,69 faizli kredi destek paketini devreye sokmuş, 2020 yılı başında da bu paketi haziran sonuna kadar uzatmıştı. Bugün ise pandemi sonrası normalleşmeye destek vermek için bu paketi 2. el araçları da dâhil ederek devam ettirdiklerini açıkladı.

7 yaşa kadar 2. el araçları kapsayan bu yeni kredi destek paketinde, 6 ay ödemesiz 150 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunulacak.

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BENİM ANLADIĞIM

Açıkçası bu yeni paketten benim anladığım, ülkeye döviz girişi olmasın diye hükümet ithal araç satışına kredi ile engel olmak istiyor. Aslında yerli üretimin dışında 2. el araçlara da kredi desteği verilerek, bir nevi ithal araç yerine tercih edilmesi isteniyor. Yani bu paket bir nevi tüketimi teşvik kredisi ama mümkünse yerli tüketimin ve 2. elin teşvik edilmesi hedefleniyor.

ALIM GÜCÜ ARTMALI

Daha önceki kredi paketlerinde olduğu gibi ithal markalar yine kendi kredi kampanyalarını oluşturacaktır. Ama unutulmaması gereken zaten düşen tüketim canlanmadan hayatın normale dönmesi pek mümkün değil. Bunun için de alım gücü ve gelirlerdeki düşüş engellenip, yeniden yükselmesi gerekiyor. Yoksa gelir düşmüşken, hangi parayla kredi taksiti ödeyeceğiz.