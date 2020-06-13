Kamu bankalarında atama rüzgarı: 12,530-22,500 TL arası maaş

Dün akşam saatlerinde borsaya yapılan bildirimlere göre kamu bankalarının yönetim kurulu üyeliklerine art arda atamalar yapıldı. Yapılan atamalarda çok sayıda dikkat çekici isim yer aldı.

GÜREŞ EFSANESİ VAKIFBANK’A

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Hamza Yerlikaya aynı zamanda Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi de oldu. Yerlikaya halihazırda kamu görevi yürüttüğü için buradaki işinden 12,530 TL maaş alacak.

Atamaya tepki gösteren Eski CHP Yalova Milletvekili ve 2018 Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, “Dış mihrakları, Londra merkezli karanlık operasyonları, faiz lobilerini kündeye getirmek için Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı güreşçi Hamza Yerlikaya atanmış. Hayırlı olsun. Artık dış mihraklar ekonomimize saldırmaya cesaret edemez” yorumunu yaptı.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN HALKBANK’A

Başka dikkat çeken bir atama ise Halkbank'ta gerçekleşti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin şimdi yaptığı işten çok daha farklı bir iş olan finans sektörüne de geçiş yaptı. Şahin, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Lisansını halkla ilişkiler, yüksek lisansını ise gazetecilik üzerine yapan Şahin, Anadolu Ajansı'nda genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüştü. Şahin sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi kurumlarda yöneticilik yaptı. Şahin kamu görevi olduğu için bankadan 12,530 TL maaş alacak.

EKONOMİ YAZARI PROFESÖR HALKBANK’A

Ekonomi yazarı Prof. Kerem Alkin de Halkbank Yönetim Kurulu'na girdi. Alkin'in halihazırda yürüttüğü pek çok görevi bulunuyor. Halen İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili görevi ile birlikte İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ekonomik Değerlendirme Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin de genel sekreteri olan Alkin’in Halkbank’tan aylık 22.500 TL ücret alması bekleniyor.

SİYASETİN DENEYİMLİ İSMİ ZİRAAT BANKASINA

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'na da siyasetten tanıdık bir isim girdi. 2007 yılında Meclis'e AKP'den Kahramanmaraş Milletvekili olarak giren Veysi Kaynak, 64. Hükümette Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yardımcılığı görevini üstlendi. Kaynak’ın Ziraat Bankası’ndaki görevinden aylık 22,500 TL alması bekleniyor.