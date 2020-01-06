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Kamyoncular kan ağlıyor

Adana Nakliyeciler Sitesi esnafıyla bir araya gelen CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, kamyoncuların ekonomik koşullara yenik düştüğüne işaret etti.

Mehmet SERBES
05:40 -
Haberler Ekonomi
Kamyoncular kan ağlıyor

Hayatının büyük bir bölümünü yollarda geçiren kamyoncu esnafının 1 Ocak 2020'den itibaren uygulamaya konulan e-fatura sistemine adapte olmasının zorluğuna dikkat çeken Dr. Müzeyyen Şevkin, bir çoğunun akıllı telefonu bulunmayan kamyoncu esnafı için daha kolay ve uygulanabilir bir çözüm aranması gerektiğini kaydetti.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, kamyoncuların sorunlarını dinledi.

Dr. Şevkin, “Kamyoncu esnafı uzun yolda araç kullanmaya mı konsantre olacak, e-fatura, web sitesine irsaliye bildirimi, dijital takograf kullanımı gibi kullanımı zor uygulamalarla mı uğraşacak? Ağır ekonomik kriz ortamında yaşam mücadelesi veren esnafımıza kolaylıklar sağlanması gerekirken yeni yükler bindirilmesi, esnafın kullanımı oldukça zor uygulamalarla karşı karşıya bırakılması yeni sorunlar oluşturuyor. Kabinenin kamyoncu esnafımızın sesine kulak vermesini istiyoruz” dedi.

Son güncelleme: 03:05 06.01.2020
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