Kanal İstanbul dediler Hürmüz Boğazı çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Kanal İstanbul projesi çevresinde el değiştiren arazilerin durumunu yazılı soru önergesi ile sordu. Verilen yanıtta yabancı şirketlerin toplam 791 bin metrekare arsa aldığı ortaya çıktı.

Bin metrekareye bir bina yapılacağı düşünüldüğünde, Kanal İstanbul'un şimdiden toplam 791 binaya denk gelen bir rant yarattığı ortaya çıktı. Verilen yanıtta birçok yabancı şirketin bölgeden arsa aldığı öğrenildi.

SORGULAMA NİYE KAPATILDI?

Karabat verdiği yazılı önergesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belediyelerin gerçek ve tüzel kişi sorgulama, zemin sorgulama, hissedar sorgulama, pasif parsel sorgulama, pasif malik sorgulama yetkilerinin, TAKPAS Protokolü kapsamında kapatılması kararı alındığını vurguladı.

MÜLKİYETLER NİYE GİZLİ?

Karabat, “Bu kısıtlamanın özellikle kanal güzergahındaki arazi rantı tartışmalarının ardından gündeme gelmesi, toplumda kanal projesine karşı gelişen hassasiyet ve karşıtlığın bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.

Bu kısıtlamadan önce kanal projesi güzergahında kimi tapu kayıtlarının mülkiyetine ilişkin bilgilerin “gizli” ya da boş olduğu bizzat tespit edilmiştir. Bu durum hizmet olarak sunulan kanal projesinin rant odaklı bir proje olduğu yönündeki kaygıları artırmaktadır” dedi.

İBB NİYE BAKAMIYOR?

Belediyeler, TAKPAS Protokolü kapsamında tapu bilgilerini sorgulayabiliyorlar ve güncel değişiklikleri görebiliyorlardı. Alınan son karar gereğince, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve diğer belediyeler, ancak bakanlığın izin vermesi durumunda veri elde edebilecekler.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, bu kararın gerekçesini sorarken, “TAKPAS Protokolü'nün imkanları ile Kanal İstanbul güzergahında gayrimenkul toplayanların açıklanmış olmasının ve proje bölgesindeki mülkiyet haritasının paylaşılmasının, söz konusu protokolün iptal edilmesine etkisi olmuş mudur?” ifadesini kullandı.

ARAP TELEVİZYONLARI 2015'TEN BERİ NEDEN BÖLGEYİ PAZARLIYOR?

Kanal İstanbul güzergahında emlak satışına yönelik 2015 yılından beri Arap TV'lerinde reklam yoğunluğunun dikkat çektiğini belirten CHP Milletvekili Karabat'ın soru önergesine yanıt veren Bakan Kurum, kayıtların gizlenmediğini, sistemin “revize edildiğini” belirterek, şu ifadeleri kullandı:

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olan kurumumuz açısından tapu ve kadastro paylaşım sistemi TAKPAS revize edilmiştir. Türkiye'de kurulmuş olan yabancı sermayeli şirketler Kanal İstanbul projesi güzergahında bulunan ilçelerden tapu ve kadastro bilgi sistemi kayıtlarına göre satış yoluyla 791 bin 370 metrekare ana taşınmaz edinmiştir.

*Veri paylaşımında herhangi bir sakınca görülmesi veya gizleme yapılması değil sadece hizmetin sunumunda platform değişikliği yapılması söz konusudur.”