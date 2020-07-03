Kanal İstanbul için ilginç seçim

İstanbul 10. İdare Mahkemesi, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin ÇED olumlu kararının iptali istemiyle açtığı davada bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verilmesinin ardından, bilirkişi heyetinin seçileceği üniversiteyi de belirledi.

Mahkeme, Kanal İstanbul'un kaderini belirleyecek bilirkişi heyetinin, 10 yıl önce kurulan İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşturulmasına karar verdi.

SADECE 2 BÖLÜMÜ VAR

Proje üzerinde keşfe katılıp rapor hazırlayacak bilirkişi heyeti, Kanal İstanbul'un inşaasının çevre üzerinde yapacağı etki, trafik yoğunluğu, araç tozu ve emisyon yoğunluğu, gürültü, tarımsal arazi kayıpları, Marmara Denizi'nde oluşturulacak 4 adanın olası etkileri, çayır ve meraların kaybı, askeri alanlar ve hava limanlarıyla kesişme, tehlikeli atıklar, içme suyuna, yer altı ve yer üstü sularına etkileri, bölgedeki göller ve canlılara etkiler, doğal SİT alanları, projenin deprem riskine olumsuz etkisinin olup olmadığı gibi konuları inceleyecek.

Mahkemenin ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, uyuşmazlığın çözümü ve iddiaların açıklığa kavuşturulması sağlama üzere uzman bilirkişi görüşüne ihtiyaç olduğu belirtilerek Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörlüğü'nden talep edilen bölüm uzmanları da tek tek sıralandı.

Mahkeme kararında, üniversitenin Çevre Mühendisliği Bölümü'nden ekoloji ve mikrobiyoloji, su, atık su ve atık, hava kirliliği bölümlerinde çalışmaları olan öğretim üyelerinin belirlenmesi, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Geometrik Mühendisliği, Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden de yine belirlenen teknik konularda öğretim üyelerinin tespiti talep edildi.

Ancak FSMÜ'nün resmi internet sitesine göre, mahkemenin uzman öğretim üyesi istediği bölümlerden sadece Mimarlık ve İnşaat mühendislikleri bölümleri yer alıyor. Buna karşılık diğer Çevre, Jeoloji, Jeofizik, Geometrik, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri FSMÜ'de bulunmuyor.