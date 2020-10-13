Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kanal İstanbul’a para var, çiftçiye yok

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, milyonlarca lira harcanarak 3 yılda yapılan Handeresi Göleti’nin, 2017 yılından bu yana çiftçiler tarafından kullanılamıyor olmasının yarattığı soruna dikkat çekmek amacıyla yazılı soru önergesi verdi.

Mehmet SERBES
06:00 -
Haberler Ekonomi
Kanal İstanbul’a para var, çiftçiye yok

Gürer, önergesinde, “Handeresi Göleti'nin toplam maliyeti ne kadardır? Yapılamayan kapalı borulu sulama sisteminin maliyeti ne kadardır? Kapalı boru sulama sistemi ne zaman yapılacaktır?” şeklindeki sorularının yanıtlanmasını istedi.

Gürer'in önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Niğde Ulukışla Handeresi Göleti ve Sulaması İnşaatı işinin Mayıs 2017 yılında tamamlandığını açıkladı.

2021'DE YAPILACAK

Pakdemirli, Handeresi Göleti ve Sulaması Malzeme Temini işinin 2020 Mali Yılı Uygulama Planı ve Yatırım Programı'nda yer aldığını belirtti. Pakdemirli ayrıca, toplam 398 hektar alana sahip kapalı borulu sulama şebekesinin 2021 yılında tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Gürer, “Kanal İstanbul Projesi için milyarlarca dolar bütçe ayırmayı planlayan AKP iktidarının, tamamlanan göletin sulama sistemi için 3 yıldır malzeme temini ihalesi bile yapamıyor olmasındaki çelişki dikkate değer. Kanal İstanbul'a odaklanan AKP iktidarı Anadolu çiftçisini çoktan unuttu” açıklamasında bulundu.

Ömer Fethi Gürer

Ekonomik krizin göstergesi

Handeresi Göleti'nin, 2017 yılından bu yana çiftçiler tarafından kullanılamadığını söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen her günün çiftçinin aleyhine olduğunu belirtti. Gürer, göletin yapımı tamamlanmasına rağmen, 3 yıldır sulama sisteminin malzeme temini yapılmadığı için köylülerin bu göletten faydalanamamasının Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin net bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Son güncelleme: 00:35 13.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more