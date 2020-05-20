Kansere yol açtığı öne sürülen pudra ABD ve Kanada’da satılmayacak

ABD merkezli kişisel bakım ürünleri ve ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın başı, talk bebek pudrasının kansere yol açtığı iddiaları nedeniyle dertteydi. Şirket, son yıllarda pudrayı kullandıktan sonra kansere yakalandıkları iddiasıyla insanların açtıkları davalar nedeniyle milyonlarca dolar tazminat ödemek zorunda kaldı

‘AVUKATLAR BİZE DAVA AÇACAK MÜŞTERİ BULMAK İÇİN REKLAM VERİYOR’

Financial Times’ta yer alan habere göre, Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada, talk pudrasının satışının son 3 yılda yüzde 60 düştüğü belirtildi. Firma, söz konusu pudraları ABD ile Kanada satmama kararı aldıklarını açıkladı.

Johnson & Johnson'ın Kuzey Amerika Başkanı Kathleen Widmer, “ABD ve Kanada'da avukatlar, bize dava açacak müşteri bulmak için reklam veriyorlar! Bu nedenle bu iki ülkede pudra satışımızı durdurduk. ABD ve Kanada, pudra pazarımızın yalnızca yüzde 20'sini oluşturuyordu. Ürünlerimiz diğer ülkelerde satılmaya devam edecek” diye konuştu.

2018’DE 4.7 MİLYAR DOLARA MAHKUM EDİLDİ

Johnson & Johnson, son yıllarda bebek pudrasının kansere yol açtığı iddiasıyla 19 bin 400 davayla karşı karşıya kaldı. Pudranın içinde asbest maddesi bulunduğu ve bunun müşterilerden saklandığı öne sürüldü. 2018'de Missouri Eyaleti'nde görülen ünlü davada şirket, 22 kadına 4.7 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.