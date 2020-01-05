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Kapatılan santrallere milyarlık teşvik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, baca filtresi takmadığı gerekçesiyle kapatılan termik santrallere 2018 yılında 326 milyon 955 bin TL ve 2019 yılının ilk 9 ayında ise 777 milyon 216 bin TL teşvik verildiğini açıkladı. Karaca, CHP MYK toplantısında baca filtresi kullanmadığı için kapatılan termik santrallerle ilgili bir rapor sundu.

Başak KAYA
06:10 -
Haberler Ekonomi
Kapatılan santrallere milyarlık teşvik

İKİ YILDA BÜYÜK DESTEK

Raporda ‘'İktidar, kapatılan santrallerin yükümlülüklerine uymadıkları bilinmesine karşın; vatandaşların mağduriyetleri de öngörmedi, bunun önüne geçmek için gerekli tedbirleri almadı'' denildi.

Raporda şu görüşlere de yer verildi: “Kapatılan santraller 2018 yılında ve 2019 yılının ilk 9 ayında da büyük teşvikler aldı. Çatalağzı santrali 2018 yılında 35 milyon lira, 2019'un ilk 9 ayında 83 milyon lira; Orhaneli  2018'de 23.3 milyon lira, 2019'da 55 milyon lira, Tunçbilek 2018'de 40.6 milyon lira, 2019'da 96.8 milyon lira, Seyitömer 2018'de 66.8 lira, 2019'da 157.2 milyon lira, Kangal 2018'de 50.8 milyon lira, 2019'da 121.1 milyon lira, Soma 2018'de 110.2 milyon lira, 2019'da 262.5 milyon lira tutarında teşvik aldı.''

Son güncelleme: 00:53 05.01.2020
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