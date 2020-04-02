Karantinada hesaplardan 3.8 milyar dolar çıktı

Merkez Bankası corona virüsü salgınının etkilerinin hissedilmeye başlandığı mart ayına ilişkin para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Merkez’in verilerine göre, 27 Mart ile biten haftada vatandaşın bankalardaki yabancı para mevduatı 20 Mart ile biten haftaya göre 1 milyar 515 milyon dolar azalışla 120 milyar 515 milyon dolara geriledi.

Vatandaşlar geçen hafta da 2 milyar 474 milyon dolar satmıştı. Buna göre karantina sürecinde toplam 3 milyar 879 milyon dolar hesaplardan çıktı.

TOPLAM MEVDUATLAR DA GERİLEDİ

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatları da geçen haftaya göre geriledi. 27 Mart ile biten haftada toplam yabancı para mevduatları bir önceki haftaya göre 603 milyon dolar azalarak 228 milyar 187 milyon dolardan, 227 milyar 584 milyon dolara geriledi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Mart ile biten haftada 1 milyar 958 milyon dolar artarak 95 milyar 406 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 62 milyon dolarlık azalışla 65 milyar 143 milyon dolardan 64 milyar 81 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 27 Mart haftasında 3 milyar 20 milyon dolarlık artışla 28 milyar 305 milyon dolardan 31 milyar 325 milyon dolara yükseldi.