Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan kısa çalışma ödeneği açıklaması!

İşverenler belirli şartların bulunması durumunda kısa çalışma ödeneğine başvurabilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneğinde işlemlerin hızlı yapılabilmesi için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini açıkladı. Kısa çalışma ödeneğinde sürecin hızlandırıldığını ifade eden Bakan Selçuk, 232 bin firmanın kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunduğunu da açıkladı. Peki kısa çalışma ödeneğine başvuru nasıl yapılıyor? Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler?

BAKAN SELÇUK’TAN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yasa teklifinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren konuların yer aldığını anımsatan Bakan Selçuk, koronavirüs ile mücadelede işçi ve işverenleri desteklemek için, Kısa Çalışma Ödeneğinin daha hızlı sonuçlandırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk Kısa Çalışma Ödeneğinde, işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini vurguladı. “Kısa Çalışma ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeyerek, işverenlerimizin beyanı doğrultusunda ödemeleri gerçekleştirileceğiz.” dedi.

İSTİHDAMI GÜVENCE ALTINA ALDIK

Bu yasa teklifi ile çalışanları güvence altına aldıklarını ifade eden Bakan Selçuk, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin 3 aylık süreyle fesh edilemeyeceğini kaydetti. Bu doğrultuda iş sözleşmesini fesh eden işverene ceza kesileceğine dikkat çeken Selçuk, “3 aylık süre boyunca, iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, iş veya hizmet sözleşmeleri feshedilemeyecek. Şayet olursa, her bir işçi için feshin yapıldığı tarihteki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulayacağız.” ifadelerini kullandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE GSS İŞSİZLİK SİGORTASINDAN KARŞILANACAK

Kısa Çalışma Ödeneği ile Nakdi Ücret Desteği konularında da açıklama yapan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

“Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan işçilerimiz ile 15 Mart sonrasında iş sözleşmesi feshedilen işçilerimize, ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1.177TL gelir desteği sağlıyoruz. Buna ek olarak emekçilerimize bir iyi haber daha vermek istiyorum. Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız, Genel Sağlık Sigortalı sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Böylece, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanacak.”

BAKIM HİZMETLERİNDE GELİR ŞARTI ARANMAYACAK

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, kurumsal bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin için gelir ölçütü ve ağır engellik şartının geçici olarak, 3 ay süreyle kaldırıldığını da bildirdi.

438 resmî bakım merkezinde, bakıma ihtiyacı olan engelli veya yaşlının gelir ve engel oranına bakılmaksızın tüm giderlerinin devlet tarafından karşılandığını hatırlatan Selçuk; “İçinde bulunduğumuz süreçte, kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini Bakanlık olarak karşılayacağız.” dedi. Selçuk, söz konusu kanun maddesinin üç aylık bir süreci kapsadığını, Cumhurbaşkanının kanun maddesini 1 yıla kadar uzatma yetkisi olduğunu da belirtti.

KISA ÇALIŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kısa çalışma ödeneği yeniden düzenlendi. Buna göre; işçinin kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR?

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

“Yabancı işçiler kısa çalışma ödeneği alabilir mi?”

İşsizlik sigortası primleri ödeyerek çalışmaları ve gerekli şartları taşımaları hâlinde yararlanabilirler.

“Kronik hasta ve 65 yaş üstü olan kişiler kısa çalışmadan yararlanabilir mi? ”

İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için gerekli şartları taşıyan işyerlerindeki diğer işçiler gibi kronik hasta ve 65 yaş üstü olan kişiler de kısa çalışmadan yararlanabilecektir.

“Kısa çalışma talebi uygun bulunan bir işyerinde işçiler ne zaman ödenek alır?”

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenmektedir.

“Kısa çalışmadan yararlandıktan sonra devlete bir borç olacak mıdır?”

İstihdamı koruma amaçlı olan bu uygulamadan yararlananların devlete herhangi bir borcu olmayacaktır.

İLGİLİ HABER Kısa çalışma ödeneğinde çok çarpıcı rakam!