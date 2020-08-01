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Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ 1 ay daha uzatıldı!

Kısa çalışma ödeneği corona süreciyle beraber gündemde kalmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalananlar için kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını belirtti. İşte kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği hakkında merak edilenler...

11:03 -
Haberler Ekonomi
Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ 1 ay daha uzatıldı!

Kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalananlar için kısa çalışma ödeneğini 1 ay süreyle uzattıklarını duyurdu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatılmasıyla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ise şu ifadeler yer aldı:

* 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.

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