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Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ bitiş tarihi belli mi?

Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) bir ay daha uzatıldığını belirtti. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Ayrıntılar haberimizde...

16:19 -
Haberler Ekonomi
Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ bitiş tarihi belli mi?

Son olarak temmuz ayına kadar uzatılan kısa çalışma ödeneği, bir ay daha uzatıldı. Geçtiğimiz haftalarda Bakan Selçuk; sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalananlar için kısa çalışma ödeneğini 1 ay süreyle uzattıklarını duyurdu.

KÇÖ devam edecek mi? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatılmasıyla ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ise şu ifadeler yer aldı:

* 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2’nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.

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