Kişi başı gelirde 2007 seviyesinin altına geriledik

Türkiye ekonomisi 2019’da yüzde 0,9 oranında büyürken, dolar cinsinden kişi başı milli gelirdeki düşüş dikkat çekiyor.

2013’te 12 bin 480 dolara kadar yükselen kişi başı milli gelir, 2019’da 9 bin 127 dolara kadar geriledi. Kişi başı milli gelirdeki 6 yıllık düşüş 3 bin 353 dolar, 1 yıllık düşüş 566 dolar oldu. Kişi başı milli gelir 6 yılda yüzde 26,9, 1 yılda yüzde 5,8 oldu.

Böylece vatandaşın gelir düzeyi, 2007 seviyesinin altına geriledi.

MİLLİ GELİRİN BEŞTE BİRİ ERİDİ

2018’de 789 milyar dolar olan Türkiye’nin milli geliri, 2019’da 36 milyar dolar azalarak 753 milyar dolara geriledi. Milli gelir, 2013’te 951 milyar dolara kadar yükselmişti. Bu alanda 6 yıllık gerileme yüzde 20,8’e ulaştı. Böylece Türkiye, son 6 yılda dolar cinsinden milli gelirinin beşte birini kaybetmiş oldu.

Yüzde 0,9’luk büyüme de, 2009’da küresel finansal kriz sırasında kaydedilen yüzde 4,8’lik küçülme sonrasındaki 10 yılda elde edilen en düşük büyüme oldu.