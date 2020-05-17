Kişiye özel ‘Merkez’ kararnamesi

Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle Merkez Bankası Banka Meclisi’ne devlet üniversitesinden atanacak öğretim üyesinin her iki görevi birlikte sürdürebilmesine yasal zemin sağlandı.

Merkez Bankası kanununa göre, normalde meclis üyeliğine atananlar özel bir kanuna veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanmadıkça, banka dışında teşrii, resmi veya özel her hangi bir görev ile birlikte yürütülemiyor. Kararnamede hakkında özel düzenleme çıkarılan kişinin devlet üniversitesinde öğretim üyeliği yaptığı da işaret edilmiş oldu.

YARIN ATANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 yılına ait 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 14.00'te İdare Merkezi Hizmet Binasında Elektronik Genel Kurul Sistemiyle (e-GKS) yapılacak. Genel kurulda, bugün hakkında kararname yayımlanan öğretim üyesinin banka meclisi üyeliğine atanması bekleniyor.

ÇETİNKAYA İÇİN KANUN DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Hükümet 2012 yılında da, siyaset bilimi ve sosyoloji mezunu olduğu için Merkez Bankası yönetimine atanamayan Murat Çetinkaya için Merkez Bankası kanununu değiştirip önce başkan yardımcılığı, ardından da başkanlığa atamıştı. Ancak kendisi için özel olarak kanun değiştirilen Çetinkaya görev süresi dolmadan görevden alınmıştı.