KYK borçları silinecek mi? ‘7 milyon öğrencinin kredi borcu ertelensin’

Corona virüsü nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversitelerin bahar döneminde yüz yüze ders yapmaması yönündeki kararından 7 milyon 740 bin 502 üniversite öğrencisi etkilendi. CHP Milletvekili Utku Çakırözer, üniversite öğrencilerinin sorununu, TBMM gündemine taşıdı.

KYK BORÇLARI İÇİN ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Meclis'e yasa teklifi sunan Çakırözer, internet üzerinden verilecek uzaktan erişim süresince öğrencilere devlet desteği verilmesini, yurt ücretlerinin ve kredi borçlarının ertelenmesini, faizlerinin silinmesini istedi. Yaklaşık 5 milyon gencin devlete olan öğrenim kredisi borçlarını ödeyemediğini, 300 bin gencin de öğrenim kredisi borcu nedeniyle yasal takip altında olduğunu vurgulayan Çakırözer, Meclis'i göreve çağırdı. Çakırözer, “Devlete borçlanan gençlerimizin sorunları acil çözüm bekliyor” dedi. Harun SİMAVİ/ KORKUSUZ

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