Lübnan açlığa sürükleniyor

Lübnan, bir yandan ekonomik krizle, bir yandan da corona virüsü salgınıyla mücadele ediyor. İki krizin birleşmesi, ülkeyi çok zor bir duruma soktu.

Business Insider'da yer alan habere göre Lübnan Pound’u, ekim ayından beri yüzde 80 değer kaybetti. Aynı süreçte gıda fiyatları ise yaklaşık yüzde 56 yükseldi. Ülkede yaşayan Suriyeli bir ekonomi öğretmeni olan ancak muhasebe asistanı olarak çalışan Mohamed, “Dolar krizi yaşanmadan önce aylık maaşım 15-20 gün geçinmeme yetiyordu. Şimdi aynı parayla sadece 5 gün geçinebiliyorum! Sadece hayatta kalacak kadar harcama yapıyoruz. Sürekli borçlanıyoruz. Sanırım temmuz sonunda hepimizi işten çıkartacaklar” diye konuştu.

NÜFUSUN YÜZDE 75'İ YOKSULLUK SINIRINDA

Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bir rapora göre ülkede, nisan ayının sonundan beri nüfusun yarısı yiyeceklere ulaşmakta zorluk yaşıyor. Yaklaşık 6 milyon nüfusu bulunan Lübnan'da ekim ayından beri işini kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti. Dünya Bankası'na göre kısa süre içinde nüfusun yüzde 75'i yoksulluk sınırında yaşayacak.

EKMEĞE BİR HAFTADA YÜZDE 33 ZAM



Genel olarak 1 ABD doları, 1500 Lübnan Poun’du olarak işlem görüyor. Ancak kara borsada bu rakam 4000 Lübnan Poundu'na kadar çıkıyor.

Sadece 1 haftada ekmek fiyatlarına yüzde 33 zam geldi. Ekmek fiyatları 10 yılda ilk kez değişti. Kısa süre içerisinde ilaç ve benzin fiyatlarının da yüksek oranda zamlanmasından endişe ediliyor.

İMKANI OLANLAR ÜLKEDEN KAÇIYOR

Talin Kanledgian isimli bir Lübnanlı, “Eğer süpermarkete giderseniz, ağlamaya başlarsınız! Tanıdığım herkes depresyonda” diye konuştu. Salgın nedeniyle kapalı olan havalimanları yeniden açıldı. Başka ülkelere gitme imkanına sahip olanlar, bunu yapmak için harekete geçti. Fransız pasaportu bulunan ve ismini vermek istemeyen bir Lübnanlı, “Ülkemi tekrar terk etmek istemiyorum ancak bakmam gereken bir ailem var” dedi.

ETİYOPYALI HİZMETÇİLER SOKAĞA ATILDI!



Ülkede durum o kadar kötü ki Lübnan'ın zengin aileleri bile Etiyopyalı hizmetçilerini, maaşlarını ödeme güçleri kalmadığı için kapı dışarı etmişti! Etiyopyalılar, ülkelerinin Beyrut'taki büyükelçiliğinin önünde yatıp kalkmaya başlamıştı.

Lübnan Hükümeti, durumu düzeltmek için IMF ile görüşmeler yapsa da henüz bir sonuç alamadı.