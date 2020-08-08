Lübnan’da ekonomik kıyamet

Bir yandan corona virüsü salgını, diğer yandan ekonomik çöküş… Lübnan halkı büyük bir krizin ortasındayken başkent Beyrut'ta meydana gelen büyük patlama, krizi daha da derinleştirdi.

Arab News'ta yer alan habere göre, bir süredir yolsuzlukla suçlanan Lübnan Hükümeti için işler daha da karmaşık hale geldi. Lübnan ekonomisi çöküşün eşiğinde. Ülkenin para birimi ekim ayından beri yüzde 80'den fazla değer kaybetti. Gıda fiyatları aynı süreçte yüzde 60'a yakın zamlandı. İşsizlik yüzde 50’ye dayandı. Ordu yemeklerinden kırmızı et çıkartıldı.

İnsanlar marketlerde sadece hayatı ihtiyaçları için alışveriş yapmaya başladı. Birleşmiş Milletler, Lübnan için ‘açlık' uyarısı yaparken yaşanan patlama, büyük zorluklarla mücadele eden halka büyük bir dehşet yaşattı.

300 BİN KİŞİ EVSİZ KALDI

Beyrut'un en işlek bölgelerinden birinde, limanda gerçekleşen patlamanın maddi etkileri de yıkıcı oldu. Al Jazeera’da yer alan habere göre, büyük bir ekonomik krizin ortasında 300 bin kişi evsiz kaldı. Vali Marwan Abboud, bu insanlara barınacak yer, yemek ve su temini için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Şehirdeki binaların yaklaşık yarısının patlamadan bir şekilde etkilendiği kaydedildi. Marwan Abboud, ilk açıklamasında maddi hasarın boyutunun 5 milyar dolar civarında olduğunu söylemişti. Abboud daha sonra bir açıklama daha yaparak, “Hasarın boyutu ilk tahminimizden çok daha fazla. 15 milyar doları bulabilir” dedi.

Reuters’ta yer alan habere göre ise Lübnan ihracatının kalbi olan, 6 milyondan fazla insanın ihtiyacı olan gıdanın ithalat yoluyla ülkeye giriş yaptığı, dünyanın en büyük nakliye şirketleri tarafından aktarma merkezi olarak kullanılan Beyrut Limanı yok oldu. Patlama sonrası ortaya çıkan kimyasal atıkların ise tarım arazilerini kirletme tehlikesi var. Bu da yüzde 75'i yoksulluk sınırının altında yaşayan, açlıkla karşı karşıya kalan Lübnan halkı için bir başka yıkıcı etki olacak.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ PROTESTO EDİLECEKTİ

Lübnan halkı, ekonomik sorunlar nedeniyle ilk olarak 17 Ekim'de sokaklara indi. O tarihten beri zaman zaman protestolar düzenleniyor. Patlamanın yaşandığı gün de halk, aralıklarla yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmeye hazırlanıyordu. Bu kesintiler yeni değil ancak son günlerde 20 saate ulaşan kesintiler nedeniyle halk bir kez daha sokağa inme kararı almıştı.

‘BANKALAR 6 MİLYAR DOLARI YURT DIŞINA KAÇIRDI’

Financial Times’ta yer alan habere göre hükümetin, ekonomik krize olan yaklaşımını protesto için görevinden istifa eden Lübnan Kamu Maliyesi Genel Müdürü Alain Bifani, bankacılık sektörüne ağır suçlamalar yöneltmişti. Bifani, “Son 30 yılın en ağır ekonomik krizi yaşanıyor. Bankalar, vatandaşın hesabından 100 dolar çekmesine izin vermezken, 6 milyar dolara yakın parayı yurt dışına kaçırdı. Siyasiler ve bankacılar hiçbir kayıp yaşamıyor. Sıradan Lübnanlı vatandaşlar ise ağır bedeller ödüyor” ifadelerini kullanmıştı.

‘2020 LÜBNAN İÇİN CEHENNEMDEN GELMİŞ BİR YIL'

Beyrut'ta yaşayan Karim Nahouli, “2020, Lübnan için açık ara yaşanan en kötü yıl oldu. 15 sene iç savaş yaşandı, 2006'da İsrail ile savaştık, suikastlere tanıklık etti. Ancak bu yıl Lübnan için kesinlikle cehennemden çıkıp gelmiş gibi” ifadelerini kullandı. Karim Nahouli, “Üç düzeyde savaş veriyoruz. Sağlık ve ekonomi için mücadele ediyorduk. Şimdi bunlara hayatta kalma savaşı da eklendi” yorumunu yaptı.