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Medya devinde flaş ayrılık: Baba ile oğul arasına siyaset girdi

Rupert Murdoch'ın kurduğu medya imparatorluğunda flaş bir ayrılık yaşandı. Oğul James Murdoch, "editoryal anlaşmazlıklar" gerekçesiyle News Corporation şirketi yönetiminden istifa etti. Baba Rupert Murdoch ABD seçimlerinde Trump'ı, oğlu ise Biden'ı destekliyor. Oğul Murdoch, iklim değişikliğine ilişkin yayınları nedeniyle şirketi eleştirmişti.

Sozcu.com.tr
12:02 -
Haberler Ekonomi
Medya devinde flaş ayrılık: Baba ile oğul arasına siyaset girdi

ABD merkezli medya devi News Corporation’da Rupert Murdoch’un oğlu James Murdoch yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. James Murdoch, istifa açıklamasında “editoryal içerik anlaşmazlıklarına” işaret etti.

BBC’nin haberine göre, “şirketteki stratejik kararlara dair anlaşmazlık” da istifada rol oynadı.

James Murdoch, the Wall Street Journal dahil birçok basın kuruluşunun sahibi olan News Corp şirketinin iklim değişikliğiyle ilgili yayınlarını daha önce eleştirmişti.

BABA TRUMP’I, OĞLU BIDEN’I DESTEKLİYOR

BBC Kuzey Amerika muhabiri David Willis’e göre, baba ile oğul arasında son yıllarda politik anlaşmazlıklar da ortaya çıktı. Baba Murdoch, mevcut muhafazakar başkan Donald Trump’a destek verirken, oğlu Demokratların başkan adayı Joe Biden’ın kampanyasına yüzlerce bin dolarlık katkıda bulundu.

Willis, James Murdoch’ın ayrılışıyla babasıyla benzer politik çizgiye sahip Lachlan Murdoch’un şirketteki ağırlığı artacak.

İngiltere’de The Times, The Sun ve The Sunday Times gazeteleri, Avustralya’da da The Australian, The Daily Telegraph ve The Herald Sun gazeteleri News Corp şirketine ait.

1972 doğumlu olan James Murdoch, 21st Century Fox şirketinin CEO’su idi ancak şirket geçen yıl Walt Disney’e 71,3 milyar dolara satıldı.

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Son güncelleme: 12:08 01.08.2020
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