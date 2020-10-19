Milli Piyango, milli tartışma oldu

EKİM 2018 – BUTONA BASMADAN DÜŞEN TOP

9 Ekim 2018 tarihinde noter huzurunda yapılan Milli Piyango çekilişinde amorti numaraları çekilirken ilginç bir olay yaşandı. Milli Piyango heyeti, çekilişe amorti numaralarını belirleyerek başladı.

İlk amorti numarası küreden butona basılarak alındı. “4” olarak belirlenen ilk tek amortiden sonra ikinci amorti numarası için, 5’ten 9’a kadar olan toplar çekiliş küresine atıldı.

Ancak butona basılmadan 6 numaralı topun küreden çıkması dikkat çekti. Heyette görevli olan moderatör butona basmadığını söyleyerek çekilişin tekrarlanmasını istedi. Tekrarlanan çekilişte amorti numarası yine 6 çıktı.

ARALIK 2018 – YILBAŞI İKRAMİYESİ HAZİNE’YE KALDI

31 Aralık 2018 çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği “7615536” numaralı biletin sahibi çıkmadı. Kurum tarihinde ilk defa o yılın büyük ikramiyesi Hazine’ye devredildi. 70 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete isabet etmişti.

ARALIK 2019 – YETKİLİDEN SUS İŞARETİ

31 Aralık 2019 çekilişinde bir Milli Piyango yetkilisinin kameralar önünde çekiliş sonrasında ‘sus’ işareti yapması dikkat çekti. Rakamlar daha çekilmeden televizyon yayınında alt yazı olarak kazanan numaralar verildi.

OCAK 2020 – GENEL MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

8 Ocak 2020 tarihinde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çolak, Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile görevinden alındı. Neden görevden alındığı açıklanmadı.

25 NİSAN 2020 – AYNI ANDA 2 TOP DÜŞTÜ

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Piyango’nun 25 Nisan tarihli 100 bin liralık çekilişinde, bir küreden iki top birden düştü. Kürenin başındaki görevli işaretle yöneticiler ve notere ne yapacağını sordu, sonra da iki toptan birini seçti. Çekiliş iptal edilmedi. Böylelikle 100 bin lira kazanan şanslı numara “386704” olarak belirlendi. Tartışmalar üzerine konu TBMM’ye taşındı.

HAZİRAN 2020 – 20 GÜN ARAYLA 5 RAKAM AYNI ÇIKTI

2020 yılında 15 gün arayla 6 Haziran ve 21 Haziran’da yapılan çekilişlerde 5 rakam da aynı çıktı. 6 Haziran’daki çekilişte 5-11-24-39-41-44 şanslı numaralar ilan edildi. 27 Haziran’da ise 5-11-24-30-39-41 sayıları küreden düştü. Her iki çekilişte de 5-11-24-39- 41 numaraları çıktı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “20 gün ara ile iki çekiliş yapılıyor ve 6 numaradan 5’i aynı çıkıyor. Bu durum 3,5 trilyonda bir ihtimal. Bir süredir şaibe iddiaları ile gündeme gelen talih kuşu güven vermiyor.” dedi.

HAZİRAN 2020 – 5 GÜN, 3 ÇEKİLİŞ, TEK İLÇE

Milli Piyango’nun 5 gün içindeki yaptığı 3 ayrı çekilişinde büyük ikramiye Çankaya’ya vurdu. 25-29 Haziran günlerinde yapılan On Numara Sayısal Loto ve Süper Loto’da toplam 16 milyon 685 bin liralık büyük ikramiye, Çankaya’dan kupon yatıran talihlilerin oldu.

Süper Loto’nun 25 Haziran tarihinde yapılan çekilişinde 6 rakamı tek kişi bildi ve büyük ikramiye olan 14 milyon 819 bin TL, Ankara Çankaya’daki talihlinin oldu.

27 Haziran’da yapılan Sayısal Loto’da ise 1 milyon 360 bin TL olan büyük ikramiye Ankara’nın Çankaya ilçesi ve Yenimahalle İlçesi’ne gitti.

29 Haziran’daki On Numara’da da 10 sayısı bilen tek kişi Çankaya’dan çıktı ve 506 bin 812 TL kazandı.

Milli Piyango yetkilileri İstanbul, Ankara ve Antalya’nın en yüksek oyun oynama hasılatına sahip olduğunu bu nedenle bu üç ilin ilçelerine piyango vurma olasılığının daha fazla bulunduğunu belirtmişti.

28 EYLÜL 2020 – TOPLAR DÜŞMEDEN RAKAMLAR SÖYLENDİ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, On Numara’da bir skandalı tespit ettiklerini söyledi. Yavuzyılmaz, Milli Piyango’nun Youtube hesabından canlı yayınlanan 28 Eylül 2020 tarihli çekilişte “8” ve “32” numaralarının arkadan gelen bir ses tarafından fısıldandığını ve ardından her iki numaranın da çıktığını söyledi. Çekilişi kazanan kişiye ise 916 bin 979 TL verildi.