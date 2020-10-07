Milyonlarca emekli zamlarla başedemiyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Genel Başkan Kazım Ergün ve yöneticiler ile görüştü. 12 milyon emeklinin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürer, başta intibak düzenlemesi olmak üzere, sağlıkta katkı payının kaldırılması, taban maaşının ve bayram ikramiyelerin asgari ücret düzeyinde olması, kira ve yakacak yardımı yapılması gibi taleplerin iktidar tarafından karşılanması gerektiğini söyledi. Gürer, “Maaşları asgari üretin altında olan milyonlarca emekli, çok zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor” dedi.

Emeklilerin çoğunluğunun çarşı -pazar alışverişi düzenli yapacak gelire sahip olmadığını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Her gün gelen zamlar ile emekli geliri sabit kalınca baş edemez durumdalar. Elektrik ve ısınma giderleri ve kirada olanlar için ekmek iyice küçüldü. Bazı emekliler semt pazarlarına, fiyatlar düşer umuduyla geç saatlerde gidiyor. O zaman bile kilo ile alışveriş yapamaz haldeler. Beslenme, ısınma ve elektrik giderlerinin yanında bir takım elbise dahi alamaz durumdalar” diye konuştu.

ISINMA VE KİRA YARDIMI ŞART

Emeklilerin taban maaşının ve bayramlarda verilen 1000 TL tutarındaki ikramiyelerin asgari ücret düzeyine çıkarılması konusunda da kanun teklifi verdiğini kaydeden Milletvekili Gürer, sağlıkta katkı payının kaldırılması, emeklilere yılda 2 bin TL ısınma yardımı ve 600 TL kira yardımı verilmesini de talep ettiğini hatırlattı.

MERCİMEK YÜZDE 48, KURU FASULYE YÜZDE 35 ZAMLANDI

TÜİK'in önceki gün açıkladığı tüketici fiyat endeksine göre eylül ayında fiyatı en çok artan ilk 10 üründen 7 tanesi gıda ürünü oldu. Vatandaş, son bir yılda yine gıda ürünlerine gelen yüksek zamlarla karşı karşıya kaldı. 2019 yılının Eylül ayı ile kıyaslandığında bulgur, pirinç, makarna, yumurta gibi her mutfakta bulunan temel gıda ürünlerine gelen zamlar çift haneli rakamları buldu.

Pirinç yüzde 13.89 zamlanırken bulgurun fiyatı, yüzde 19.68 arttı. Yumurtada yaşanan artış ise yüzde 30'u geçti. Mercimekte yaşanan fiyat artışı yüzde 48 olurken, kuru fasulyeye gelen zam yüzde 35'in üzerinde. Barış ÖZKAN