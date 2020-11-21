Milyonları yutan bina

Et ve Süt Kurumu, Ankara'nın Çukurambar semtinde bulunan 15 katlı binasına, ayda 293 bin lira kira ödüyor. 10 yıldır aynı binada kiracı olan olan ESK, bu süre içinde milyonlarca lira ödedi. CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, “Kurumun yıllık kirası 3.5 milyon liradan fazla. 2020 yılı kira bedeli, aylık 292 bin 640 lira… Eski parayla 293 milyar lira ve 10 yıldır ödenen kira bedellerini bir düşünün. Yaklaşık 35 milyon lira tutuyor. Bu kira parasıyla kuruma kaç tane hizmet binası yapılırdı” dedi.

ARSA MI YOK?

TBMM KİT Komisyonu toplantısında konuşan CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, “Kurumun yıllık bina kirası 4 milyona yaklaşıyor. 10 yıldır bu binada olan kurum yaklaşık 35 milyon lirayı kira bedeli olarak ödedi” dedi ve şunları söyledi:

“Et ve Süt Kurumu'nun hem genel müdürlük hem de hizmet anlamında kendine ait bir binası yok. Yaklaşık 10 senedir kiradalar ve devasa kira bedelleri ödüyorlar. 2020 yılında KDV dâhil 292.640 lira aylık kira ödüyor yani yıllık değil, aylık 293 bin lira. Eski parayla 293 milyar lira aylık para ödeniyor. Bunun yıllığı 4 milyona yaklaşıyor. Artık 10 yıldır ödenen bu kira bedellerini siz düşünün. Bu kira parasıyla kuruma kaç tane hizmet binası yapardı ama maalesef bugüne kadar siyasi otoriteye yazılan yazılara da dönüş olmamış. ‘Arsanız neresi?' denmiş, kurum ‘Şurası' demiş. Orası olmaz, öbür arsa olsun, şu olsun, bu olsun; en son, bir arsa tahsisi yapılmış ama hâlen yine de hizmet binasıyla ilgili hiçbir, bir ilerleme yok. Bu kiralar kimlere ödeniyor?”

SAHİBİNİN KİM OLDUĞUNU AÇIKLAMADI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz TBMM KİT Komisyonu toplantısında ESK'nın milyonları yutan binasının sahibinin kim olduğunu sordu. Genel Müdür Osman Uzun ise, sorulara cevap vermedi ve yazılı bilgi göndereceğini söyledi. 1465 kişinin çalıştığı Et ve Süt Kurumu 2018 yılında, 491 milyon 116 bin lira zarar etmişti. Sayıştay raporu Sayistay raporu tamamlandı ve 2019 zararı da 93 milyon oldu…