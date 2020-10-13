TBMM sunulan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile vatandaşa değil yandaşa imkanlar sağlandığı ortaya çıktı. CHP'nin Enerjiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Yani müjde, vatandaşa değil, yandaşa veriliyor” dedi.

Karadeniz'de “müjde” olarak duyurulan 320 milyon metreküp doğalgazın vatandaşa indirim olarak yansıtılmasının gündemde olmadığını belirten Ahmet Akın, “Hazırlanan değil yandaşa kazanç sağlayacak imkanlar sunacak şekilde kanun teklifini Meclis'e getiren iktidar, teklifin 7'inci maddesi dikkatlice incelendiğinde, doğalgazın vatandaşa ucuz olarak satılmasının değil, bu kaynağı yerinden çıkaracak, iletim ve dağıtım hatlarıyla ulaştırıp sonunda vatandaşa satacak olan şirket ya da şirketlerin cebine para koymak için hazırlık yapıldığını gösteriyor. Getirilmek istenen sistemle, dağıtım şirketlerine doğrudan satış yapacakları için şirketler o gazı almaya mahkum edilecek. Vatandaş ucuz doğalgaz kullanmayı beklerken ne yazık ki cebinden çıkacak paralarla yandaş şirketlerin kasası dolacak” dedi.

“MUTLU OLMUŞTUK”

Doğalgaz kaynağı bulunduğunun açıklanmasından “fakatsız, amasız” mutlu olduklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şunları söyledi: “Milli kaynak, rezerve dönüştüğünde hepimize faydalı olacak diye bekliyoruz. Müjde olarak duyurulan doğalgazla ilgili teklifi incelediğimizde doğalgazın vatandaşa ucuz olarak satılması değil, yerinden çıkaracak olan ve bunu BOTAŞ'ı devre dışı bırakarak iletişim ve dağıtım şirketlerin cebine para koymak istiyorlar. Eğer isterse özel şirket, gelip doğalgaz dağıtımını alacak. O gaz, BOTAŞ'a değil, doğalgaz şirketine satılabilecek. İşte, bu teklifle onun alt yapısını yapıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle kaynaklar, direkt olarak alt yapısı yapılarak yandaşa verilmiyor. Büyük kaynak varsa bunun vatandaşa indirim olarak müjdesi verilmelidir. Müjde başkasına veriliyor.”

Gazı BOTAŞ'a vermeden şebekeye bağlayacaklar

CHP'li Ahmet Akın, “İnanın, teklifte bazı cümlelerin nereye ekleneceğini bulmak bile bir çetrefil. Neyse, diyeceksiniz ki ‘Ne var bunda' Kısaca anlatayım; Karadeniz'de bulunan gazı çıkaracak hangi şirket bu gazı uluslararası piyasaya satmak istese, fiyatlar düşmekte ve daha da düşecek gibi görünüyor. Bırakın kâr etmeyi, yatırımını bile uzun süre çıkaramaz” diye konuştu. Teklife göre şirketin gazı doğrudan örneğin İstanbul'un dağıtım şebekesine bağlayacağını dile getiren Akın şunları söyledi: “İGDAŞ bu gazı EPDK'nın belirleyeceği görece yüksek fiyattan el mahkum satın alıp İstanbulluya satacak. İletim şebekesini ve toptan gaz piyasasını by-pas eden şirketin kâr marjı da bu sayede acayip yükselecek. Bunlar BOTAŞ'a vermemek için direkt borudan alıp daha, daha yüksek fiyatla satabilecek.”