Müteahhitlere ekstra kazanç sağlandı

Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2020 itibarıyla geçerli olmak üzere Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerine yüzde 14 zam yaptığını açıkladı. Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti 103 liradan 117 liraya çıktı.

Bir vatandaşın aylık köprü geçiş ücretinin maliyeti çift yön 13 bin 800 lira oldu. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yılbaşı itibarıyla Osmangazi Köprüsü'nden çift yön geliş gidiş maliyetinin aylık 13 bin 800 lirayı bulduğunu belirtti. Akar, sözleşmeye aykırı oranda ve yüzde 2 daha fazla zam yapıldığını da savundu ve SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

– ASLINDA 460 LİRA: Osmangazi Köprüsü'nden geçen bir vatandaş tek yön 117 lira 90 kuruş ödemek zorunda. Hazine de sözleşme gereği geçmeyen araçlar için 112 lira ödeme yapıyor. Toplam 230 lira eder. 460 liralık çift yön geçiş ücretinin, 236 lirasını vatandaş direk ödüyor, 224 lirasını da vatandaştan alınan vergiyle devlet ödüyor, yani yine vatandaş ödüyor. Vatandaş ayda gidiş dönüş cebinden direk 7 bin 80 lira öderken devlet de 6 bin 720 lira verecek. Toplam maliyet 13 bin 800 lira.

– 10 LİRALIK KÖPRÜ: Milleti kandırmayı bıraksınlar artık. Hesap ortada. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti sadece 10 lira 50 kuruş. Bir vatandaş aylık 315 lira ödüyor. 13 bin 800 lira nerede 315 lira nerede. Arada uçurum kadar fark var. Sözleşmeye aykırı oranda bir zam da yapıldı. Sözleşme gereği 2 Ocak tarihli dolar kuru baz alınması gerekiyor. Bu da 5.95 lira. Ancak yıllık ortalama yani 6.11 liralık dolar kuru baz alınarak yüksekten zam yapılmış. Sözleşme gereği yüzde 12 zam yapmaları gerekirken yüzde 14 zam yaparak yüzde 2'lik yandaşa ekstra kazanç sağlıyorlar.