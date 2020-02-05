Netflix ücretsiz deneme sürümünü kaldırdı

Netflix Türkiye'de ücretsiz deneme sürümünü kaldırdı. Ücretsiz deneme sürümünü kullanmak isteyenler internet sitesini ziyaret ettiğinde, “Şu anda ülkenizde ücretsiz deneme sunulmamaktadır.” notu ile karşılaşıyor.

Geçen Haziran ayında Türkiye'de Netflix ücretlerine zam gelmişti. Bu kapsamda Türkiye dahil 20 Avrupa ülkesinde fiyatlar değişmişti. Türkiye’de 15.99 TL olan temel aylık üyelik paketinin fiyatı 17.99 TL, 27.99 TL olan standart aylık üyelik paketinin fiyatı 29.99 TL ve 39.99 TL olan özel aylık üyelik paketinin fiyatı 41.99 TL olmuştu.

NETFLIX DİJİTAL HİZMET VERGİSİ’NE TABİ

Netflix’in Dijital Hizmet Vergisi yürürlüğe girdikten sonra Türkiye’de ücretsiz deneme sürümünü iptal etmesi dikkat çekti! Dijital Hizmet Vergisi ile birlikte cirosu 750 milyon eurodan fazla olan dijital devlerin Türkiye’deki geliri üzerinden yüzde 7.5 vergi alınacak. Netflix’in Türkiye’de 1.5 milyona yakın üyesi bulunuyor.

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