Netflix’ten rekor: Üç ayda 15,8 milyon yeni abone

Corona virüsü salgını döneminde insanların eve kapanması, Netflix’e yaradı. Ocak-Mart döneminde platformun abone sayısı 15,8 milyon artarak 182,9 milyona ulaştı. Bu rakam, şirketin yeni abone sayısında çeyreklik bazda tüm zamanların rekoru oldu.

Şirket ikinci çeyrekte de 7,5 milyon yeni abone kazanmayı öngörüyor. Netflix’in yeni abone sayısı 2019’un ilk çeyreğinde 9,6 milyon artmıştı.

Reuters’ın aktardığına göre şirket, 2020’nin ilk çeyreği için belirlediği 7 milyonluk yeni abone hedefini ikiye katlamış oldu.

Netflix, karantina önlemlerinin kaldırılması durumunda yılın ikinci yarısında yeni abone sayılarının düşebileceğini belirtti.

Salgın döneminde değeri artan az sayıda şirket arasında yer alan Netflix, S&P 500 borsasının zirve yaptığı 19 Şubat’tan bu güne yüzde 11 değer kazandı. Bu dönemde toplam endeks yüzde 19 değer yitirdi.